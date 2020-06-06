研華5月營收回溫達45億元　月成長2.5%！醫療業務急單帶動「拚Q2重返成長」

▲研華科技物聯網園區。（圖／翻攝自Advantech YouTube）

記者楊絡懸／台北報導

工業電腦龍頭「研華科技」（2395）5日公布5月合併營收報告為45.03億元，月增2.5%、年衰退3.14%；至累計5月份合併營收為201.69億元，年衰退6.66%。

研華表示，5月以區域來看，中國與韓國表現強勢，台灣表現持平，而其他市場仍呈現年衰退情況。以事業群而言，工業物聯網事業群（Industrial IoT Group）與物聯雲事業群（Cloud-IoT Group）均年增雙位數；應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）也保持年成長，其餘事業部門為衰退。

請繼續往下閱讀...

另以累計至5月營收來看，研華指出，台灣與韓國年成長相對突出，中國營收則從衰退轉為持平；各事業群表現普遍衰退，除了智能服務事業群（Service-IoT Group, SIoT）仍呈現年減雙位數外，其他事業群營收下滑情況收斂為個位數。

研華董事長劉克振日前透露，隨著疫情逐漸緩和，中國的復甦速度強勁，加上歐美醫療業務出現大量急單帶動，第二季營運可望好轉，不過仍要考慮下半年歐美封城後的需求，整體而言仍不樂觀。