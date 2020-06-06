你加油了嗎？　中油6月份發票可抽20萬元加油金

▲中油6月份發票可抽20萬元加油金。（圖／記者湯興漢攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣中油於6月開始展開周年慶活動，推出「74940，中獎其實就是你！」活動，只要在周年慶活動期間前往台灣中油加油，就有機會抽中加油金及iPad Air等大獎，這次總金額超過2,000萬元，頭獎高達20萬元。

台灣中油表示，今年是台灣中油成立74周年，特別舉辦「74940，中獎其實就是你！」抽獎回饋活動。只要109年6月1日起至6月30日止，在台灣中油加油站（含自營站及加盟站）單筆交易折抵後發票金額在50元（含）以上，憑發票就有「加油金」抽獎機會，交易時使用中油PAY支付油款，還可享立即刮刮樂額外獲得「加碼禮」的抽獎機會。

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台灣中油預計在7月15日辦理消費發票公開抽獎，獎項包含頭獎20萬元、貳獎7萬4,940元、參獎7,494元及普獎1,000元等3,105個加油金獎項，總獎金高達1,800萬元，中獎名單預定7月20日公布。

此外，使用中油PAY支付油款還可享立即刮刮樂抽iPad Air及Garmin Forerunner 45 運動手錶等加碼好禮，價值300萬元，全部獎項總金額超過2,000萬元。

最後，台灣中油也說，「74940」抽獎活動除了提供豐富的加油金等獎項，也希望藉由回饋活動增加互動，同時期盼持續保持新冠肺炎「零」確診的好消息，讓「74940、其實就是0」活動一起為「零」確診加油、為台灣加油。

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