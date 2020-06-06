一家4口遭「狂捅」滅門！兇嫌逗留現場吃雪糕、上網...警懸賞2000萬緝兇

▲世田谷滅門懸案疑點重重。（圖／翻攝朝日新聞）

圖文／CTWANT

日本踏入令和時代，然而多個平成未解決的案件至今未能「沉冤待雪」，其中「千禧最後懸案」更是曲折離奇，堪比懸疑小說。2000年12月31日，千禧年最後一天，一位住在東京都世田谷區的老婦人正在家中，等著住在隔壁的女兒把孫子和孫女送過來家裡。明明到了該來的時間，卻遲遲不見他們，老婦人打了通電話到隔壁，卻沒有人接電話，因此她拿著備用鑰匙到隔壁一探究竟。

▲世田谷滅門懸案疑點重重。（圖／翻攝自朝日新聞、家屬提供）

老婦人推開大門後，竟然發現女婿宮澤幹男（44歲）倒在往二樓的樓梯口，失去生命跡象。慌張的老婦人沒有先報警，因為擔心其他人安危先是走到二樓，發現女兒宮澤泰子（41歲）抱著孫女宮澤妮娜（8歲），然而2人早已喪命，身上還有多處刀傷，而孫子宮澤禮（6歲）則是在房間內被勒斃，老婦人於是趕緊報警。

警方原以為這是一起強盜入侵殺人案，但調查後發現疑點重重。警方推斷兇手在30日晚間從2樓廁所的氣窗進入宮澤家，在行兇後沒有急著離開，反而在屋內待了一陣子。警方發現，兇手先將自己和宮澤幹男搏鬥時傷及見骨的右手，以軍人的包紮法處理傷處，所以推斷兇手可能有軍事背景。在男童遇害的床邊也有兇手的鞋印，除此之外，案發現場有許多兇手用來止血的物品，例如衛生棉和毛巾等，現場還留有大量指紋。

另外，兇手打開宮澤家中的冰箱，吃了裡面的哈密瓜、4盒冰淇淋還有一罐麥茶，兇手還使用了宮澤家的電腦。根據上網紀錄，兇手共瀏覽了大學研究室和科學技術廳等學術網站，同時還嘗試預約「四季劇團」的票。

▲日本警方有公布兇案現場平面圖。（圖／翻攝自朝日新聞）

兇手事後拿走宮澤泰子的15萬日圓，不過奇怪的是，書房中最明顯的6萬日圓卻是紋風不動。兇手在案發現場還留下行兇的刀子、沾有血液的運動上衣、夾克、運動鞋、帽子和一個深綠色腰包，裡面有著可能來自美國南加州的沙土。大量的線索，讓日本警方原先以為可以輕鬆破案，然而，這一切並不如想得那麼簡單。

透過血液檢定，警方發現兇手為A型，另外嫌犯有著南歐的血統，這種血統在日本非常少見，因此警方朝「外國人或混血兒」的方向找尋兇嫌。雖然犯人留下大量指紋，但是當時日本的指紋資料庫並不完善，因此也無法依指紋找到兇手。

▲嫌犯留下大批物品但卻因為過於普遍難以追蹤。（圖／翻攝自朝日新聞）

至於留下的物品呢？嫌犯留下的物品都是在日本大量販售的，唯一奇特的是兇嫌留下的鞋子。這雙鞋子是英國品牌「Slazenger」，尺寸為44吋，只有南韓或英國才可以買到較大的尺寸，因此警方判定嫌犯可能是韓國人或是外國人。

儘管有著大批證據，日本警方也和國際刑警、南韓警方和中國大陸方面合作，甚至開出歷史上最高的懸賞金，從原本的300萬日圓，到2014年又追加到2000萬日圓，接近600萬台幣，但經過了19年，仍然沒有找到一點蛛絲馬跡。

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