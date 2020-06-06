佛洛伊德葬禮「川普直接喊不去」　對手拜登得入場許可…年底選戰恐大翻盤！

▲川普目前未有計畫出席佛洛伊德葬禮。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國現況陷入「佛洛伊德之死」的示威混沌，而本月9日非裔死者佛洛伊德（George Floyd）的悼念儀式，然而就在事件爆發後，美國總統川普多次與示威者起衝突，如今傳出川普的競選對手拜登已經得到家屬許可參加葬禮，但川普則計畫「不參加」。

根據《彭博社》報導，佛洛伊德因遭到白人警過度執法致死，在全美造成一周以來的示威抗議，9日將是佛洛伊德的葬禮，對此知情人士表示，川普目前沒有打算參加佛洛伊德的有關活動；而總統候選人拜登則已經得到家屬的同意，可以參加將在休士頓舉辦的葬禮，但目前尚未確定是否出席。

▲佛洛伊德之死造成一周的抗議。

自佛洛伊德身亡以來，美國總統川普的處理態度成為外界砲轟的焦點，一開始面對示威遊行，甚至提出將以軍隊鎮壓示威民眾，進而遭到反彈。爾後面對民眾抗議，川普僅表示希望大家可以冷靜面對。在連任之路還沒開啟前，就遇到新冠疫情、示威遊行，無疑讓川普的信任度大大降低。

而川普在美國當地時間5日發表示美國就業報告時，再度提及佛洛伊德名字。5月份美國就業人數增加250萬人，失業率從4月的14.7％降到5月的13.3％，這不僅讓川普相當滿意，更提到「佛洛伊德在天上會說，真是我們國家非常美好的一天，也是偉大的一天」。這樣的發言立刻引來外界砲轟，直呼示威尚未處理好，就拿佛洛伊德消費。

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