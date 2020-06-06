影／他聽詭聲瞄玻璃櫃「驚見女孩玩偶往前滑」　瞪大烏黑雙眼…直接漏尿逃命

▲男子見家中娃娃移動嚇壞。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

美國俄亥俄州一名男子，日前妻子外出上班，只剩自己在家時，意外目睹玻璃櫥窗內的娃娃自己移動，他趕緊拿手機想要錄下，原本以為可能捕捉不到時，其中一隻娃娃竟突然大幅度移動，正面露出一雙烏黑大眼瞪著男子。當下男子立刻崩潰逃離現場，不少網友看到影片直呼：「快點把娃娃處理掉或是搬家！」

根據英國《鏡報》報導，名叫加塞特（Chad Gassert）的男子，日前獨自在家時聽到奇怪的聲響，到客廳一看驚見玻璃櫥窗內的娃娃突然自行移動，於是想拿手機拍下。加塞特原本以為不會再拍到，未料下一秒，一個穿著粉色的洋裝娃娃突然往前明顯移動，瞬間一雙烏黑圓滾滾的眼睛，就像是盯著加塞特看。

加塞特在影片中，特別拉近了對三個玩偶的畫面，並提到自己剛剛親眼目睹的娃娃移動，話才說一半，其中一隻娃娃就突然明顯往前動，這讓他驚嚇的瞬間往後跑。而在另外的影片中，加塞特也錄到一旁的衣物突然滑落沙發下面，整個房子安靜地令人毛骨悚然。

不少網友看到影片後直呼，「我覺得你非常勇敢，這要是我一個人在家早就嚇到漏尿」、「娃娃快點燒掉或是處理掉」、「兄弟你這房子裡面肯定有東西，快點搬家」、「這地方已經不能住人了」、「根本安娜貝爾真實版」。

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