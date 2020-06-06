大媽爆飲紅酒摧毀婚禮　舞池中「直接拉出整攤屎」…賓客被臭到閃退回家！

▲一名大媽在婚禮大鬧之外，還亂排泄。（圖／示意圖／pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

現在人結婚都喜歡在婚禮前、後辦上狂歡派對，並且提供喝到飽的酒水，尤其在國外眾親友一起跳舞、狂歡更是婚禮的重頭戲。一名女網友2019年在臉書上分享自己參加了一場荒唐的婚禮，一名為人母的賓客在狂飲之後，竟在儀式中大出糗，甚至還直接排泄在舞池中，逼得所有人只好離開，場面非常難堪。

根據英國《太陽報》報導，這名女網友表示，自己去年參加了一場婚禮，賓客們可以在派對前前往酒吧喝紅酒，有一名上了年紀的婦女麗茲（Liz），不斷在吧檯穿梭，喝下不少杯。直到儀式開始時，5、60位賓客就位，麗茲已經喝得酩酊大醉，而新人在致詞時，更不斷的拉高聲亮講話，說自己沒有小孩，所以可以不斷的跑趴。

直到大家開始跳舞時，麗茲也一度上前要跟新娘共舞，但卻差點嘔吐在白紗上面，最後更弄得自己滿身都是紅酒，所有人只好撤到一旁看著麗茲發狂。未料過了一會，開始有其他人大喊「這裡有奇怪的味道」，找到味道的源頭後才發現，喝得爛醉的麗茲竟直接排泄在舞池的地上，甚至連衣服上都是。

現場不少賓客當場受不了氣味而離開，整場婚禮讓新人相當憤怒。其他網友看到分享也直呼，「真的很討厭這種喧賓奪主的人」、「這種人一開始就要請她出去」、「這對新人EQ真高」。

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