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母突病逝留下「最後料理」！冷凍5年...25歲女再嚐秒淚崩：就是這個味道

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▲ 瑞希將母親生前最後一道菜冷凍了5年。（圖／翻攝カーレッジくん）

實習記者羅明輝／綜合報導

「這是我母親在5年前做的一道菜，我希望可以再品嚐一次」。專門幫助觀眾解決煩惱的日本綜藝節目《探偵！ナイトスクープ》近日重溫一起溫馨感人的案例，來自東京的25歲女生寶谷瑞希在母親母親寶谷惠去世後，將她生前最後烹煮的豚肉角煮（紅燒豬肉）存放在冰箱冷凍櫃長達5年時間。為了與父親再回味一次母親的味道，她找來節目組幫忙，最後成功將這道菜復原，父女倆吃了一口後，都忍不住流下了幸福的淚水。 

在先前播出的《探偵！ナイトスクープ》中，委託人瑞希向節目組透露，母親5年前因蜘蛛網膜下腔出血而去世，當天早上，兩人曾討論晚餐要吃什麼，最後母親決定煮瑞希想吃的豚肉角煮。然而，等到瑞希放學回家後，一進門竟發現母親倒臥在地上，送醫急救後最終宣告不治。

▲ 瑞希母親寶谷惠5年前因蜘蛛網膜下腔出血而去世 。（圖／翻攝カーレッジくん）

瑞希和父親因為捨不得吃掉母親擺在廚房的那鍋角煮，將這道菜小心翼翼的裝入盒中，放進冰箱冷藏。就這樣5年過去，為了想再次品嚐母親的味道，瑞希委託節目組幫忙，想知道這鍋角煮是否還能食用。

於是節目組請來生命學系教授內野昌孝負責檢測，經檢測後，發現這道菜雖有微生物黏附，吃完後可能會肚子痛，不過在用100度以上高溫烹煮後，仍可少量食用。 接著，節目組又請來專業大廚復原料理，先將角煮退冰解凍，再用壓力鍋加熱，最後加入些許生薑和大蔥稍做調味，盡最大的努力將角煮原本的味道還原。

▲ 在廚師的努力下，母親的豚肉角煮重新上桌 。（圖／翻攝カーレッジくん）

料理一上桌，父女倆頓時直呼「就是這個香味！」瑞希享用一口後，眼淚馬上奪眶而出，她感嘆「很好吃，真的就是媽媽的味道」；一旁的父親也哭著說到，「已經5年了。」面對這樣感人的場景，就連節目主持人及廚師都忍不住紅了眼眶。

▼ 重新吃到母親的菜，瑞希瞬間感動得落下淚來。（圖／翻攝カーレッジくん）

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