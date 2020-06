華府槓上總統！白宮道路漆「黑人的命也是命」　川普怒：無能市長

▲白宮附近的道路寫上「黑人的命也是命」。(圖/路透)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓5日專電

美國華府特區市長鮑賽因不滿白宮外和平示威者遭強勢驅離,槓上總統川普。為了挺示威者,鮑賽今天在白宮外路面漆上「黑人的命也是命」大字,吸引大批民眾圍觀。

華盛頓哥倫比亞特區政府今天一早出動多名人員,以鮮黃色油漆在16街(16th Street)路面漆上「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)幾個大字,並將K街至H街間的16街區段,改名為「黑人的命也是命廣場」(Black Lives Matter Plaza)。

現場吸引大批民眾圍觀拍照,也有許多示威者高舉標語,抗議美國警方長期對非裔人士歧視性暴力,並強調:「不給公道,就沒有和平。」

美國有線電視新聞網(CNN)報導指出,本身為非裔的華府特區市長鮑賽(Muriel Bowser)向圍觀記者及群眾表示,她想讓民眾知道,在美國「人民能夠和平集會,能夠向政府表達不滿,並且能夠要求改變」。

Breonna Taylor, on your birthday, let us stand with determination. Determination to make America the land it ought to be. pic.twitter.com/XOfu6CGEGY

位於華府西北區的16街總長約10.3公里,道路最南端連接至白宮。非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人員警壓頸致死在全美引發示威行動,這把火也在5月底燒至首都華府,而16街就是民眾最常聚集抗議的地點之一。

不只如此,16街與H街交叉處,就是聖約翰聖公會教堂(St John's Episcopal church)所在地。大批聯邦警力與國民兵(National Guard) 1日以催淚瓦斯驅趕白宮外和平示威者,只為了替川普開道,讓他得以步行至教堂並手持聖經拍照,引發外界批評。

由於華府僅屬「聯邦地區」(federal district),並不擁有州的地位,所以無法享有完全自治,華府特區市長與聯邦政府關係也因此特別敏感微妙。在這背景下,聯邦警方在華府驅趕示威群眾之舉,不只觸動鮑賽與川普間敏感神經,也點燃兩人間戰火。

鮑賽1日晚間推文表示,當天她制定的宵禁實施時間為晚間7時,但聯邦警方卻在宵禁開始前25分鐘,並在沒有被挑釁情況下,就使用軍用設備驅趕白宮外和平示威者。她氣憤表示:「(他們的)作為會讓華府警方工作更難做,真是丟人現眼!」

鮑賽4日也致函川普,要求他將額外的聯邦執法人員及軍人從華府撤離。鮑賽指出,示威活動大致和平,民眾只是要求改變、改革造成非裔美國人民喪命的歧視性崩壞體制;動用聯邦警力與設備只會激怒示威群眾,升高他們不滿情緒。

.@MayorBowser is grossly incompetent, and in no way qualified to be running an important city like Washington, D.C. If the great men and women of the National Guard didn’t step forward, she would have looked no better than her counterpart Mayor in Minneapolis!