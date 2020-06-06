李承翰父逝…司改再浮檯面　孫大千批蔡英文：無法改變恐龍法官

▲鐵路勇警李承翰父親李增文靈堂。（圖／記者翁伊森攝）

記者黃巈禾／台北報導

鐵路勇警李承翰一案，嘉義地院一審依精神鑑定判鄭男無罪，李承翰家屬上訴到底，但二審上訴中，李承翰父親胃出血、抑鬱離世。總統蔡英文請內政部就後續事宜給予家屬協助，也指派總統府秘書長蘇嘉全代表向家屬慰問。而李承翰父親離世，讓司改聲浪再次浮上檯面，前立委孫大千怒批蔡英文無法改變恐龍法官。

孫大千6日在臉書表示，蔡英文真的能讓台灣人民享有最基本的「免於恐懼的自由」？看到李承翰父親的不幸事件，民眾最關心的，不是蔡英文說了什麼話，而是蔡英文做了什麼事？和小燈泡說好的「社會安全網」，到現在「只聞樓梯響，不見人下來」，一件又一件的隨機殺人事件發生，一個又一個的無辜家庭破碎，每次法官做出恐龍判決，就說要推動司法改革安撫民心、推卸責任。

孫大千再指，蔡英文選舉時最引以為傲的政績不就是「司法改革」？為什麼開了這麼多次的會議，改革這麼多年，仍然沒有辦法改變恐龍法官和杜絕恐龍判決？李承翰的悲劇發生時，政府就說要修法，現在連父親因悲憤而離開人世，政府還是說要修法，民進黨在立法院不是絕對多數？修個法有這麼難？蔡英文到底做了什麼？

▲前國民黨立委孫大千。（資料照／記者李毓康攝）

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