鬆綁了！美國「開放中國赴美」每周2航班：即刻生效

▲美國運輸部鬆綁大陸籍航空公司赴美航班。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

美國運輸部2天前才宣布將暫停中國大陸籍航空公司飛往美國的航班，在北京當局開放外籍航空公司每周1班飛往中國航班後，也跟著讓步撤回上述計畫，表示開放每間中國大陸籍航空公司每周赴美班機為2航班，新規定即刻生效。

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球大流行，加上美中兩國的政治角力，雙方航班與往年相比大幅減少。3月26日中國民航局發佈「五個一政策」，每間航空公司只能通航1個國家的1個航點。美國政府抗議該政策禁止所有美國班機入境中國，「未能允許美方承運人實現往返中國的定期航空服務」，認定無法行使雙邊權力，違反1980年美中兩國簽訂的《國際航空協定》。在達美航空、聯合航空要求復航飛往中國航班未果下，美國運輸部3日宣布16日起禁止中國航空公司客運航班飛往美國。

對於美方祭出的禁令，起初中國大陸外交部發言人趙立堅表示「十分遺憾」，期盼美方不要為解決問題製造阻礙，而在中國民航局與美國運輸部嚴正交涉下，隨即於4日上午主持記者會宣布政策調整，「可適度增加部分具備條件國家的航班增幅」。

在北京當局做出讓步後，美國運輸部宣布即日起撤銷禁令。

►快訊／才2天！美取消禁止中國航班飛往美國的計畫

►美禁陸航班報仇 陸外交部：已經調整「希望不要製造障礙」

►防疫期間也要一樣美麗！

►二手票券豐富你的生活～