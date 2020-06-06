美鎮暴警推倒7旬老翁　「頭部爆血倒地」仍旁觀！57警怒退特殊小組抗議

▲老翁被推倒後，頭部重傷流血。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合外電報導

美國非裔男佛洛伊德之死引發全美民眾上街抗爭示威，也連帶引起多起警民衝突事件。紐約州水牛城4日就發生一起7旬老翁遭鎮暴警察推倒，頭部爆血倒地的事件，然而老翁受傷後，現場數十名警力卻無人願意出手相助。畫面流出後，引發各界撻伐，更有57名員警因不滿警方的暴力態度，決定退出緊急應變小組，以示抗議。

根據CNN報導，紐約州水牛城4日的一起示威活動中，一排鎮暴警察突然衝向這名75歲的男子，其中兩名警察更是直接將他推倒在地，導致該名老翁當場往後仰，後腦杓重擊地面爆血，躺在人行道上動彈不得。然而現場的鎮暴警察卻對老翁冷眼旁觀，任由傷者在地上苦苦掙扎。

▲老翁與鎮暴警察發生衝突。（圖／路透）



對此，當地警察工會會長約翰艾文斯表示，當時鎮暴警察在執行副警察局長指派的任務，將廣場清空，警察只是在完成自己的工作而已。

影片流出後，紐約州州長安德魯古莫對此表示，「這件事非常不公正且可恥。」目前官方已針對整起案件深入調查，涉案的兩名警察也已經被停職處分。據CNN引述警方內部人士消息，有57名警察因此次事件申請退出特殊小組，以示抗議。

據悉，老翁雖頭部受到重度撞擊，不過目前已脫離險境，並無生命危險。

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