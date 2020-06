不顧中國反對　捷克參院議長下週宣布訪台：已經下定決心！

▲捷克參議院議長維特齊。(圖/翻攝自臉書/Miloš Vystrčil)

文/中央社記者林育立柏林6日專電

捷克參議院議長維特齊(Miloš Vystrčil)不顧中國反對,下週將宣布出訪台灣,如果成行,將是有史以來訪台層級最高的捷克官員,象徵兩國關係提升。

維特齊接受今天出刊的周刊「反映」(Reflex)訪問時表示,已下定決心訪問台灣,9日將召開記者會,詳細說明訪台的規劃,預計今年秋天成行。被問到訪台原因時,維特齊表示,中國再三阻撓前議長柯加洛(Jaroslav Kubera)和他訪問台灣,反而強化他訪台的意願,他強調會在任期結束前以捷克參議院議長的身分,正式率團訪台。

„Už jsem se rozhodl. Jak to bude, řeknu v úterý na tiskové konferenci,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil o své cestě na Tchaj-wan. Uskutečnit by ji chtěl do podzimu.https://t.co/YCUwGFDAzy