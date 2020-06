曾和韓國瑜合照！加州百人示威　台裔市長拒「單膝下跪」惹議：我只跪上帝

▲高雄市長韓國瑜(左)2019年訪問美國時與高敘加(右)合影。(圖/翻攝自韓國瑜臉書)



記者張方瑀/綜合報導

「佛洛伊德之死」示威抗議在全美持續發酵,加州有數百位群眾聚集在佛蒙利市警局外,要求改革警察相關福利與運作方式。不過,當時在現場發言的台裔市長高敘加(Lily Mei)不願與群眾一起「單膝下跪」引發批評,而她事後也表示,是基於宗教信仰才拒絕下跪。

根據《ABC7》報導指出,數百名抗議群眾4日開始聚集在佛蒙利市警局(FPD)警局外,要求針對警察福利與運作進行改革,包含重新分配警察的教育、就業與醫療資金,以及要求政治候選人拒絕來自警察組織的捐款。

當時高敘加在現場與民眾對話,當群眾要求一起「單膝下跪」時,卻遭到高敘加拒絕。在場群眾紛紛對此表達不滿,其中一位抗議者向記者表示,高敘加的不作為解釋了一切,「我其實更喜歡這樣,因為我就知道你站在哪一邊,而不是單純為了宣傳而跪下。」抗議者認為,很明顯地,高敘加選擇了站在警察那一邊。

This is your Mayor, Fremont. This is your police, Fremont. Y’all know what to do after this performance. PLS VOTE THEM OUT. pic.twitter.com/Mc4bwVuj5l