川普：疫情後的經濟反彈有助種族平等　佛洛伊德會覺得很偉大

▲川普認為經濟增長有助於平等。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普5日在白宮舉行記者會大談經濟增長，更表示新冠肺炎疫情趨緩後的經濟反彈，有助於促進平等，「希望佛洛伊德現在正低頭說著，我們國家正在發生一件偉大的事。」川普也痛批各州不願讓國民兵協助鎮壓暴力示威，並強調這對國民兵來說，根本就是「小事一樁」。

川普（Donald Trump）在記者會上表示，沒有一任總統為黑人社區做過像他一樣的事，包含簽屬刑法改革法案、替大學提供永久性資助、降低非裔族群失業率等。川普說，尤其在新冠肺炎疫情後的經濟反彈，能夠有效促進種族平等，「希望佛洛伊德（George Floyd）現在正低頭說著，我們國家正在發生一件偉大的事，就平等而言，這是非常非常偉大的一天。」

川普也痛批各州不願讓國民兵協助鎮壓暴力示威，並強調這對國民兵來說，根本就是小事一樁（a piece of cake），「我向那些太驕傲的州長們建議，在紐約你可以看到發生了什麼事，不要驕傲，把工作做好。如果需要召集國民兵，打電話給我，我們會有很多人。」

民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）則抨擊川普這番言論「非常卑鄙」，因為佛洛伊德在人世間最後一句話是「我不能呼吸了」，而這句話也在全世界造成迴響，「總統試圖在佛洛伊德口中加上任何話，都是非常卑鄙的。」

《中央社》報導指出，美國由於疫情封鎖緩解，5月回增250萬個工作，且失業率從上月的14.7％下滑至13.3％，是美國有史以來就業增加最大紀錄。

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