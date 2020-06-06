快訊／WHO改口認了「口罩有用」！譚德塞公布最新戴罩指示　世界譁然

▲改口認了「口罩有用」！譚德塞：單用口罩並不能保護自己免於染疫。（圖／WHO）



記者許力方／綜合報導

世界衛生組織（WHO）5日在例行記者會中，改口建議「公眾配戴口罩」，根據最新的研究顯示，在無法保持社交距離的封閉、擁擠公共空間時，正確的使用口罩，可以成為防疫的屏障。事實上，WHO先前建議將口罩留給需要的人，除非是確診冠病患或照護人，其他的人都不需要戴口罩，這次更新建議引起各國的關注。

總幹事譚德塞在會中宣布，考慮到最新的研究顯示，WHO建議各國政府，鼓勵大眾在難以保持社交距離時佩戴口罩，例如商店、大眾運輸工具等封閉或擁擠的環境中。他強調，口罩只應作為抵抗疫情策略的一部分，不應忽略其他的防護措施；若只單一使用口罩，並不能保護自己免於感染新冠肺炎，且口罩也不是保持社交距離、手部衛生和其他公衛措施的替代品。

WHO在會中更新最新版的「口罩使用」建議指示，包括應佩戴的人、何時佩戴、口罩材質等。

一、疫情廣泛傳播區域：所有人在衛生機構臨床區域使用醫療口罩。

二、社區傳播區域：建議60歲以上和有潛在疾病的人，在無法保持距離時，應佩戴口罩。

三、各國政府應鼓勵大眾，在交通工具、商店等人擠人的封閉公共環境中，應佩戴口罩。

四、口罩至少需有3層才能達到有效防護，包括吸濕姓好的內層、無紡布濾芯的夾層以及防水的外層。

譚德塞也指出，若用被病毒汙染過的手來調整口罩，未清潔手部就反覆摘下、戴上口罩，也可能導致感染。WHO建議，在病毒自由傳播的地區，相關衛生工作者無論是否有已知病例，在處理病例時，都要使用醫療口罩和其他防護裝備。

▼WHO公布最新口罩配戴指南。

