防疫明日將「大解封」　國旅省荷包計畫　4大神卡最高回饋6%

▲迎接國內旅遊商機，銀行信用卡祭高回饋上民眾利上加利。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

連續多日本土零新冠肺炎（COVID-19）確診案例，許多防疫限制也將在明（7）日大解封，愈來愈多人規劃到戶外旅遊解一解「悶氣」，銀行也共襄盛舉，像是兆豐銀、永豐銀、凱基銀與華南銀等紛紛推出國旅刷卡大回饋，最高回饋最高6%。

兆豐銀行、凱基銀行、永豐銀與華南銀行都推出國內旅遊刷卡優惠，搶一搶國內消費、振興經濟商機。以兆豐銀行來說可享6%的現金回饋最為外界關注，民眾只要在旅行社、飯店等通路，刷兆豐卡刷滿額後可額外獲得6%現金回饋，滿666元再抽刷卡金返現，最多可獲得6萬6666元，回饋幅度相當誘人；另透過雄獅旅遊國內訂房，也不限平假日現折200元，加送全家超商大拿鐵2杯優惠，每季還再抽住宿券。

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其他銀行也大方送，像是華南銀行是刷滿2萬元，就送200元的小七抵用券，等於也有1%的回饋；永豐銀則也有刷滿2萬元，送300元，回饋率約1.5%；凱基銀行同樣有誘人回饋，只要滿6000元就送200元，回饋率也有3.3%。

此外，銀行業者也與旅行社合作，例如雄獅旅遊刷兆豐卡可以享受澎湖團體型300元折抵優惠，及全家100元的禮物卡；東南旅遊刷兆豐卡則可以指定主題行程享四人同行現省800元。國泰世華銀則是國內訂房5%的折扣。

▲國內旅遊信用卡回饋。（表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行公布為準）

銀行業者表示，隨著疫情趨緩，民眾旅遊的興趣也就大增，交通部觀光局也即將推出「安心旅遊」方案，初步規劃自由行每房1000元、團體每人700元的補助方案，所以建議民眾可以研究旅程之外，也可搭配信用卡優惠，讓自己快樂旅遊、開心消費又可享受高回饋、省荷包的小確幸。