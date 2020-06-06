　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

防疫明日將「大解封」　國旅省荷包計畫　4大神卡最高回饋6%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,交通,口罩,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲迎接國內旅遊商機，銀行信用卡祭高回饋上民眾利上加利。（圖／記者李毓康攝）

記者吳靜君／台北報導

連續多日本土零新冠肺炎（COVID-19）確診案例，許多防疫限制也將在明（7）日大解封，愈來愈多人規劃到戶外旅遊解一解「悶氣」，銀行也共襄盛舉，像是兆豐銀、永豐銀、凱基銀與華南銀等紛紛推出國旅刷卡大回饋，最高回饋最高6%。

兆豐銀行、凱基銀行、永豐銀與華南銀行都推出國內旅遊刷卡優惠，搶一搶國內消費、振興經濟商機。以兆豐銀行來說可享6%的現金回饋最為外界關注，民眾只要在旅行社、飯店等通路，刷兆豐卡刷滿額後可額外獲得6%現金回饋，滿666元再抽刷卡金返現，最多可獲得6萬6666元，回饋幅度相當誘人；另透過雄獅旅遊國內訂房，也不限平假日現折200元，加送全家超商大拿鐵2杯優惠，每季還再抽住宿券。

請繼續往下閱讀...

其他銀行也大方送，像是華南銀行是刷滿2萬元，就送200元的小七抵用券，等於也有1%的回饋；永豐銀則也有刷滿2萬元，送300元，回饋率約1.5%；凱基銀行同樣有誘人回饋，只要滿6000元就送200元，回饋率也有3.3%。

此外，銀行業者也與旅行社合作，例如雄獅旅遊刷兆豐卡可以享受澎湖團體型300元折抵優惠，及全家100元的禮物卡；東南旅遊刷兆豐卡則可以指定主題行程享四人同行現省800元。國泰世華銀則是國內訂房5%的折扣。

▲▼國內旅遊,信用卡,回饋。（表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行公布為準）

▲國內旅遊信用卡回饋。（表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行公布為準）

銀行業者表示，隨著疫情趨緩，民眾旅遊的興趣也就大增，交通部觀光局也即將推出「安心旅遊」方案，初步規劃自由行每房1000元、團體每人700元的補助方案，所以建議民眾可以研究旅程之外，也可搭配信用卡優惠，讓自己快樂旅遊、開心消費又可享受高回饋、省荷包的小確幸。

ET快訊
罷韓投票！鳳山大東國小投票所疑「遭人監視」　他怒報警
韓國瑜一早突現身！　從左營住家出發
西門町商旅淪淫窟！女高中生「書包塞滿現金」　鑽漏洞領紓困內幕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

你加油了嗎？　中油6月份發票可抽20萬元加油金

防疫明日將「大解封」　國旅省荷包計畫　4大神卡最高回饋6%

九成二新鮮人患畢業恐慌症　預估投240封履歷才能錄取一份工作

日月光攜手高榮　連兩年服務偏鄉社區醫療「照顧高屏長者」

海龍採用14MW全世界最大離岸風機　西門子歌美颯2024在台生產

免稅門檻放寬了！　新領牌照1年內改、加裝價格逾1.5萬才課稅

鴻海旗下富智康發布獲利預警　上半年虧損恐再擴大

證交所加碼引資　攜手元富證券邀24家公司參與線上投資說明會

國民ETF成分股調整出爐！0050新增緯穎、踢除寶成

資金動能持續加持！法人看好消費性電子與民生消費類股

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

《做工的人》李銘順中200萬發票不見　老婆連還開罵...消失原因滿滿洋蔥

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

2轎車8男女突停路中「亂舞狂歡」　後車嚇傻急停下...畫面曝網罵爆

最後一夜！高雄「罷韓大遊行」　10萬人上街：一起勇敢寫歷史

單親媽在6坪套房打造烘焙坊　不退縮！為罕病女兒燃燒生命

你加油了嗎？　中油6月份發票可抽20萬元加油金

防疫明日將「大解封」　國旅省荷包計畫　4大神卡最高回饋6%

九成二新鮮人患畢業恐慌症　預估投240封履歷才能錄取一份工作

日月光攜手高榮　連兩年服務偏鄉社區醫療「照顧高屏長者」

海龍採用14MW全世界最大離岸風機　西門子歌美颯2024在台生產

免稅門檻放寬了！　新領牌照1年內改、加裝價格逾1.5萬才課稅

鴻海旗下富智康發布獲利預警　上半年虧損恐再擴大

證交所加碼引資　攜手元富證券邀24家公司參與線上投資說明會

國民ETF成分股調整出爐！0050新增緯穎、踢除寶成

資金動能持續加持！法人看好消費性電子與民生消費類股

你加油了嗎？　中油6月份發票可抽20萬元加油金

紙風車道具廠大火燒光　文化部長李永得：啟動急難補助

李承翰父逝…司改再浮檯面　孫大千批蔡英文：無法改變恐龍法官

偷機車置物箱內護目鏡當場被逮　賊嗆「已道歉」：不原諒我也沒辦

寵孫無極限！阿公阿嬤在家「組隊蓋小戲水池」…網羨慕：好狂啊

守護夏日紅寶石　南警啟動「鷹眼護果」

體驗民主盛會！趙天麟帶全家人投票　曝「里長帶頭監票」已報警

華府槓上總統！白宮道路漆「黑人的命也是命」　川普怒：無能市長

彰化口罩廠對外開放！腦麻患者從台北趕去排隊　工廠董事長感動：永久贊助！

台大畢典僅181學生出席　管中閔勉畢業生「常保熱情關懷培養文化智商」

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

財經熱門新聞

國巨現金股利變動！每股配息15元「改成13元多」原因曝光

苗栗2死3傷車禍　美光證實為台中廠員工：盡可能提供協助

渣打：75%台灣人面臨財富缺口　退休金2622萬難過理想生活

解封在即　國旅4大神卡高回饋達6%

免稅門檻放寬了！　新領牌照1年內改、加裝價格逾1.5萬才課稅

3檔股票申購報酬高達45％！　謝金河：巨資回流、台股醞釀「大時代」

謝金河：台灣下一個亮點產業　資安商機！

先探／筆電零組件迎來大成長

影／味丹為腦癌女病患復刻停產素泡麵　愛心董座準備一箱今天送達

昔人已乘黃鶴去　此地空餘黃鶴樓

鴻海旗下富智康發布獲利預警　上半年虧損恐再擴大

海龍採用14MW全世界最大離岸風機　西門子歌美颯2024在台生產

國民ETF成分股調整出爐！0050新增緯穎、踢除寶成

王品通過配發每股4.5元現金股利　振興三倍券加碼西堤搶頭香

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

周揚青V字短洋裝「辣曬北半球」！羅志祥IG發聲

即／改口！譚德塞最新公布：建議戴口罩

少女全裸陳屍農田！竟是14歲表弟洩慾殺人

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

取車莫名被6防撞桿包圍！車主傻眼求救

李榮浩悄準備生日3大禮！楊丞琳哭到鼻子紅

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

鋒面雷雨彈再襲　一張圖看全台降雨時程

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

救26年好友　勇男跳40度火山口湖

馬俊麟回《多情》被賜死！老婆接業配養家

老闆約開房！長腿直播主「1000G嬌喘私密片」外洩

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩

陳若儀接待婆婆閨蜜團忙翻　一接到親媽電話...秒淚崩
剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

剛帶回家1天睡覺「自己蓋被被」　2個月大博美閉眼拉棉被超萌❤

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

判無罪36天...李承翰父抑鬱過世　阿嬤站靈堂痛哭：我的心肝兒子！

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

單親媽砸積蓄開店卻遇疫情衝擊　日營業額85元：不拚哪來機會？

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

伊能靜教女團舞…秦媽媽秒學會！　婆婆看媳婦健身狂誇：魔鬼身材

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面