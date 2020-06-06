安聯報告：全球老年年金排名　台灣排第19名「亞洲第2」！優於日韓、新加坡

▲安聯報告指出，台灣老化嚴重。（圖／pixabay）

財經中心／台北報導

安聯集團（Allianz）根據年金評分係數「安聯年金指標」（API），針對全世界退休制度發表首期《全球老年年金報告》，依各項指標評分，結果顯示，台灣退休制度排名全球第19位，僅次於中國排名亞洲第2；該報告分析，台灣指標優異，卻因人口快速老化的問題，使得排名並未名列前茅，顯示出台灣已經沒有餘裕推延年金改革。

安聯提出指標作為對照，從人口和財政等先決條件開始分析，再沿循永續性和適足性等決定性方向，研究各國退休制度。此項指標以3個基本要素為基礎，評分範圍從1到7，其中1為最高分數；API將70個被分析的國家，各別評予1至7分，顯示各國的退休制度全貌。

「近年來人口與退休政策均被其他政策所排擠，首先是氣候變遷，再來就是現在的新冠肺炎（COVID-19）。」安聯首席經濟學家蘇伯蘭（Ludovic Subran）表示，若放任人口問題不管，所引發的後續變化則很快浮現，「化解老年年金危機、維護世代的傳承與公平性，對於建設一個兼具包容與彈性的社會，至關重要。｣

安聯指出，人口結構急遽變化是近年全球高齡人口扶養比飆升，至2050年將攀升至25%，是近70年中最快的速度；台灣也一樣面臨相同的問題，人口老化嚴重拉低整體排名，已沒有餘裕推延年金改革。

該報告作者格林（Michaela Grimm）也提到老化問題，「面對現今危機的各種後遺症，我們必須加倍努力改革年金制度。以往的財務盈餘永遠不再可期。」將API各項指標得分加總，結果顯示，瑞典、比利時和丹麥的退休制度為全球最佳；台灣排名第19，優於日本、韓國、新加坡、香港，僅次於中國排名亞洲第2。

以永續性和適足性來說，20個最佳地區裡，台灣也是少數幾個於這兩項子類別都表現優異的市場之一，名列第15位。安聯表示，若退休制度能夠更具廣泛的覆蓋性、退休年齡與預期壽命的發展連結，將有助於使年金體系更具備人口統計學上的意義。

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