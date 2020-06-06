澳洲女車神變身網路色情明星 月賺75萬！老爸也說讚

▲▼葛蕾西轉戰OnlyFans平台，口袋賺得麥克麥克。（圖／翻攝自IG@Renee Gracie)

國際中心／綜合報導

25歲的芮妮․葛蕾西(Renee Gracie)是澳洲女賽車手的先驅，但最終她放棄了在V8超級房車賽(V8 Supercars)跑出一片天的夢想。如今，她以在OnlyFans平台上向訂戶銷售她的辣照和影片為業，每月可賺2.5萬美元(約75萬元新台幣)。她說：「這是我人生至今做過最棒的一件事」。

2015年時，住在布里斯本的葛蕾西成為V8超級房車賽裡的第一舒全職女賽車手。她夢想著有一天能在美國納斯卡賽車車(NASCAR)的賽道上極速狂飆。她在新南威爾斯州巴瑟斯特市(Bathurst)的比賽中跟瑞士車手席薇絲特洛(Simona de Silvestro)搭檔，並且因為在方向盤後的大無畏表現，讓她贏得「魔鬼公主」的綽號，

但到了2016年，她的光芒逐漸淡去，位置被別人取代。她告訴澳洲《每日電訊報》說：「我沒有爭取到支持，也沒有爭取到資金。我已盡力了，但夢想到此為止。」

葛蕾西聲稱，她在擔任賽車手的7年裡沒賺到一分錢。退出賽場後，逼得她不得不到汽車回收場工作。直到去年，她終於發現了一個賺錢的新方法：在網路上PO出自己的裸照和影片。在第一周賺到3000美元(約9萬元新台幣)之後，她意識到這可能是一個可以賺到錢的新職業。

如今，她在OnlyFans平台上的專屬帳戶上販售自己的照片和影片，向每位訂戶收取每月12.95美元(約388元新台幣)的訂閱費。她的色情表演內容裡，「幾乎是什麼事都敢做」。而應一些願意多付點小費的觀看者要求，她也願意「加料」演出。目前她聲稱自己每月可以賺到2.5萬美元(約75萬元新台幣)。

葛蕾西說：「這是我人生至今所做過最棒的事。之前我從來不曾想過會有這樣豐厚的收人。我真的很喜歡這一行。別人怎樣說我都無所，反正我賺得麥克麥克的，我對自己的定位也很滿意。」

葛蕾西打算以她讓人欽羡的收入去買房子，她認為可以在12個月內就把房貸還清。她還說，老爸也支持她轉行的決定。

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