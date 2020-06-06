疫情後美元債券基金翻紅　投資人分批布局掌握長線報酬

▲美元債券基金翻紅，法人預估，折翼天使的規模將大幅增加，未來可望出現一波反彈。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）開始大舉購債，增添市場信心，根據理柏統計，本季以來（3月31日至5月25日）投資美元債券為主的境外基金報酬率全數翻正。法人預估，「折翼天使」的規模將大幅增加，未來可望出現一波反彈，投資人不妨分批布局，掌握長線回報。

全球央行推出史無前例的寬鬆貨幣方案，激勵市場信心，並讓部分流動性挹注到核心債券市場。不過，盧米斯賽勒斯債券團隊認為，不見得每個符合條件的企業都能撐得下去，最壞情形下，未來高收債違約率可能達到10%到14%，尤其是如果油價持續低於每桶30美元的話。

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此外，不少投資等級債被降評至高收益債券，變為「折翼天使」，今年以來，信評機構穆迪已降評800億美元的投資級債券，惠譽降評1800億美元，自有獨立信評機制的法盛-盧米斯賽勒斯債券團隊則自今年起共已降評2000億美元，並預期被降評的債券規模將成長到6800億美元，約莫等於現今所有高收益債券的一半規模。

面對令人驚訝的數字，研究範圍涵蓋2000餘檔債券的法盛-盧米斯賽勒斯債券團隊卻表明相當興奮，對於他們而言，「此時是令人驚嘆的狩獵場。」主要是該團隊擅於市場發生危機時入場挖寶，例如2015年能源危機時買進能源高收益債，或是2012年歐債危機時，買入葡、義、西等國電信債，這類標的於市場恐慌情緒削減後，市場價格皆隨即反彈。

擁有「債市天王」之稱的法盛-盧米斯賽勒斯債券基金經理Dan Fuss近期表示，團隊於疫情期間陸續買進折翼天使債券，根據以往經驗，折翼天使有潛力在未來出現一波反彈。

盧米斯賽勒斯團隊強調，衰退後的市場反彈對於長期報酬率表現極為關鍵，投資人不妨於此時分批布局，做為核心配置，掌握長線回報。