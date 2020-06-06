九成二新鮮人患畢業恐慌症　預估投240封履歷才能錄取一份工作

▲新鮮人預估要投240封履歷才能錄取一份工作。（圖／unsplash）

記者余弦妙／台北報導

畢業季到來，也將是新鮮人求職季的旺季，對此，yes123求職網特地針對「畢業生職場規劃與應徵困境調查」，對於畢業或退伍後求職這件事，合計有92.1%的人透露，其實會「感到恐慌」。

yes123指出，在競爭激烈的畢業求職季，若想殺出重圍，除了中文制式履歷外，今年有41.1%的新鮮人表示，會想附上外語履歷；另外也有28%透露，想附上影音履歷。不過對於履歷表內，附上個人社群網站的連結或帳號，僅有17.3%表達有這樣的意願。

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此外，新鮮人估計自己，要花費多少時間才能找到工作呢？根據yes123求職網的調查，有29.5%的人認為，要花2個月以上～3個月不到的時間；還有25.6%認為，要花上3個月以上～4個月不到，照上述統計看來，平均值則落在2.7個月，約為81天，但比起去年的2.1個月(63天)，多出18天。

反之，親人對自己的求職期望部分，新鮮人平均自認家人，最長可以忍受畢業(退伍)後3.1個月沒有工作：等於職場空窗期可達九十三天。

對於畢業或退伍後求職這件事，合計有92.1%的人透露，其實會感到恐慌，而且又分成53.1%屬於怕待業太久，經濟壓力大；24.8%屬於怕入錯行、找錯職務；14.2%屬於怕工作不適合自己的個性。

另外，從這份調查中也能看到，新鮮人也評估，平均要投21.6封履歷，才會有一次面試機會；同時平均再面試11.1家企業，才會有一次錄取機會。換算下來，等於大概要投240封履歷，才有可能找到第一份工作。

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