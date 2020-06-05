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快訊／半輩子救「遭北韓綁架40年女兒」！橫田滋老衰去世...來不及見愛女一面

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▲橫田滋與妻子拯救愛女「奔波半個輩子」。（圖／翻攝自維基百科）

▲橫田滋與妻子拯救愛女「奔波半個輩子」。（圖／翻攝自維基百科）

記者曾羿翔／綜合報導

日本北韓綁架受害者家族會的前代表橫田滋5日下午因衰老去世，享壽87歲。據了解，橫田滋的女兒橫田惠1977年在新潟市遭綁架到北韓，他與妻子為了拯救愛女「奔波半個輩子」，令人遺憾的是，臨終前未能見到愛女一面。

根據NHK報導，橫田滋5日在川崎市一家醫院因老衰去世。安倍晉三對此表示，他感到很難過又抱歉，「橫田滋的逝世讓他再度燃起決心，為了讓遭綁架的人民回家，他不會錯過任何機會一定採取行動。」

橫田惠1977年13歲時，在放學途中失蹤，爸爸橫田滋直到1997年才知道女兒被人綁架到北韓。後來橫田滋與同樣遭遇的人組成「被綁架受害者家族會」並擔任會長，進行救人的行動。

2002年時任首相的小泉純一郎與北韓領袖金正日會晤時，北韓坦承綁架日本人並表示橫田惠已死。但案件卻在2004年大逆轉，日本與北韓進行協商時，北韓交出遺骨給日方，並說是橫田惠的遺骨，但後來進行DNA鑑定證實並非橫田惠本人。

橫田滋在2005年罹患血小板疾病，加上長期奔波尋找女兒的勞累，最後在2007年辭去被綁架受害人家族會會長的職位，儘管如此仍積極關注綁架議題，夫婦兩人成為「拯救被綁架者運動的象徵」。橫田滋晚年罹患阿茲海默症，健康狀況漸走下波，最後一場露面演講活動是在2016年3月。

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