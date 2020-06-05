海龍採用14MW全世界最大離岸風機　西門子歌美颯2024在台生產

▲西門子歌美颯亞太離岸風電營運總部董事長Niels Steenberg。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

西門子歌美颯亞太離岸風電營運總部董事長Niels Steenberg今（5）日表示，最新直驅式風機裝置容量約14MW，總高度247公尺為全世界最大的離岸風機，預計2024年將在台中組裝廠生產，並獲得海龍風場採用。

西門子歌美颯最新推出的14MW離岸風機「SG 14-222 DD」為直驅式風機，可利用獨家功率提升技術至15MW發電的效益，預計生產在2024年在台中組裝組生產，而台中更將成為西門子歌美薩在台灣的風機零組件預組裝、服務與製造中心。

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Niels Steenberg表示，加拿大商北陸能源（NPI）及新加坡商玉山能源合資開發的海龍二號300MW風場，預計將加碼投資台中風機組裝廠，屆時將會擴增雙倍的廠房和人力，目標西門子歌美颯在台灣的員工從現金的119人，擴大到2025年要有500人。

Niels Steenberg指出，海龍二號風場確定會採用西門子歌美颯最新推出最大的14MW離岸風機「SG 14-222 DD」，目前原型機將會在2021年完成，然後2024年在德國製造，至於台灣則會晚幾個月，但同樣會在2024年生產，並預計在2025年組裝完成。

此外，Niels Steenberg表示，西門子歌美颯的離岸風電年產量達2GW，但是目前台灣政府規劃是每年釋出1GW的容量，因此預計會有1GW的產量銷往海外，而西門子歌美颯將會以台灣為發展中心，結合台灣在地化供應鏈以出口為導向，發展離岸風電的國際市場。

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