日月光攜手高榮　連兩年服務偏鄉社區醫療「照顧高屏長者」

▲榮總頒贈感謝狀予日月光集團。由左至右為屏東縣衛生局副局長張秀君（左）、日月光集團行政長汪渡村、日月光集團高雄廠總經理羅瑞榮、高雄榮民總醫院院長林曜祥、高雄市衛生局副局長林盟喬。（圖／日月光提供）

財經中心／台北報導

在高雄市衛生局長林立人的見證下，由日月光集團行政長汪渡村與高雄榮民總醫院院長林曜祥，共同簽訂「樂齡360照護——偏鄉關懷列車二部曲」備忘錄，代表日月光與榮總將實現「主動關懷偏鄉、醫療不中斷」的目標，更擴大醫療服務區域至屏東縣九如、竹田、崁頂、萬丹、長治等偏鄉地區，持續致力於平衡醫療資源的落差。

今年，由於疫情影響，許多長輩不敢到醫院就診，更加引頸企盼偏鄉關懷列車的駐點，日月光與高榮秉持著積極、主動的態度，展開下半年的社區醫療巡迴服務。乘載著醫療專業、溫暖關懷，跨足高屏地區，縮短偏鄉距離，規劃15場次，預計服務超過2000名高齡在地長者，將健康與溫暖直送到府。

請繼續往下閱讀...

以全方位的樂齡360照護為主軸，提供智慧骨質疏鬆一條龍服務、個人化減重諮詢、三高早期篩檢，針對肌少症給予多種復健運動建議，並安排多元化主題衛教講座，逐步加強偏鄉資訊及服務，讓偏鄉長者也能享受到與市區一樣的醫療資源。

高雄市衛生局長林立人表示，高雄市已步入高齡社會，2019年9月，衛生局也選定都會區左營、次都會區岡山，以及偏鄉茂林區，推動社區醫療照護網絡示範區，提供高齡照護服務，市府也感謝日月光及榮總共同推動的偏鄉關懷列車，帶來專業的預防保健服務，雙方成效相得益彰，著實為高雄帶來更完善的醫療資源。

高雄榮民總醫院院長林曜祥提及，偏鄉關懷列車合作第二年，謝謝日月光給予榮總再次合作機會，得以提供專業的服務，貼心地為偏鄉長者進行健檢及醫療衛生教育宣導；同時也感謝第一線的醫護同仁，秉持著關懷及付出的理念，才能不畏路途遙遠投入偏鄉、深入在地社區節省長者至市區舟車勞頓及等候就醫的時間，守護大家的健康。

日月光集團行政長汪渡村表示，2019年，醫療車服務了偏鄉5個行政區的居民，當中也發生了觸動持續服務的最大契機。去年，至六龜區衛生所進行的檢測服務，有一位爺爺特別與現場的同仁握手一一道謝，並提及希望醫療車及專業團隊可以每年都到六龜、甚至是鄰近的區域，服務更多的長者，因為年輕人在外工作，自己出去就診也不方便，因為交通的限制，搭車就需耗費半天的時間，在地很多的老人都遇到同樣的問題。

汪渡村提及，這是高齡社區所面臨的問題，也需要正視的，日月光盡所能回饋社會，也因此今年除了第一期既有的高雄楠梓及美濃、杉林、甲仙、六龜、茂林行政區外，更擴大範圍，橫跨高屏溪到了屏東縣，雖然日月光設籍在屏東的同仁僅占全體的8%，但一樣秉持除了照顧同仁，也要關懷同仁的家眷。未來，日月光將付出更多的心力，提供更多元的資源到偏鄉。