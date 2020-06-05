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免稅門檻放寬了！　新領牌照1年內改、加裝價格逾1.5萬才課稅

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車輛高速暴衝別顧著尖叫踩煞車　專家：N檔減速是脫困的救命仙丹（圖／資料照）

▲財政部近日放寬車輛改、加裝設備價格的免稅門檻，從原先的1萬元拉高至1.5萬元。（圖／達志／示意圖）

記者紀佳妘／台北報導

過去所有車子改、加裝設備價格超過免稅門檻，都必須要課貨物稅，就連「老車」也不例外。不過，財政部近日放寬免稅門檻，從1萬元提高至1.5萬元，且只針對新領牌照次日起1年內改、加裝設備才課稅，因此不再有老車改、加裝設備的課稅問題。

根據財政部最新解釋令指出，已稅車輛若改裝或加裝設備，屬於貨物稅條例第1條及第2條所稱的「產製」，依規定須向所在地主管稽徵機關申請辦理貨物稅廠商登記及產品登記。

請繼續往下閱讀...

解釋令也提及，廠商於已稅車輛出廠或進口後至新領牌照登記日（含）前，自今年11月1日起，改、加裝車身或加裝設備者，應按含改、加裝車身或加裝設備的整車價格課貨物稅。

財政部表示，這次放寬規定，只針對新領牌照次日起1年內，改、加裝車身或設備，且貨物稅完稅價格在1.5萬元以上者，才應課徵貨物稅，主要是因應物價調整，因此將改稅門檻從原先的1萬元拉高至1.5萬元。換句話說，超過1年以上的改、加裝的車子，不用再課稅，而老車若有改裝行為也不用課稅。

財政部指出，若廠商未將車身的骨架全部拆除，而以原車身結構抽換部分已銹蝕骨架或已腐壞地枕，或換新內外廂板、座椅、噴漆或換裝座椅變更座位數等，而未重新換裝車身及變更車型者，都屬「修理車身」性質，因此不課徵貨物稅。

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