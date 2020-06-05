完「蛋」了！新冠病患康復後，可能「精子減少或無精」

▲新冠病患康復後有可能發生「精子減少或無精」！（示意圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

據英國媒體周五(6月5日)報導，《歐洲泌尿科學》雜誌近日收到美國塔夫茨大學和中國華中科技大學同濟醫學院專家的投稿論文，文中指出：活檢發現感染新冠病毒的男性患者，其曲精小管發生了病變，影響精子的產生和存活。

據報導，這篇尚未發表的論文指出，儘管目前沒有證據患者的睾丸組織中存在著新冠病毒，但多種睾丸細胞確實受到了損害，例如產生和保存精子的曲精小管的細胞發生了拉伸和變形。醫學專家擔心這將導致患者康復後「精子減少或無精」。

據了解，新冠病毒通常透過呼吸道傳染，但科學家一直試圖弄清楚該病毒是否會透過性接觸傳播。迄今為止，相關研究尚未在性愛體液中發現新冠病毒，但由於睾丸中的某些細胞具有跟肺細胞相同的ACE2受體，因此也可能遭受新冠病毒侵入。

根據中美專家的論文，研究者對12名死於新冠肺炎的男性患者進行了睾丸組織活檢，發現有一名患者的睾丸組織中存在新冠病毒。顯微鏡下的活檢顯示，支援精子產生的曲精小管細胞發生了「膨脹」，這種病變可能阻礙健康精子的產生。

同時，男性患者睾丸中的間質細胞數量也減少了。間質細胞產生荷爾蒙，為產生精子所必需。不過論文中也指出，曲精小管的病變也有可能是類固醇治療、體溫波動、缺氧或繼發性感染導致的。