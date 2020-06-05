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證交所加碼引資　攜手元富證券邀24家公司參與線上投資說明會

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▲▼ 證交所,台灣證券交易所。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲台灣證券交易所將與元富證券主辦線上投資說明會。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

證交所繼日前攜手永豐金證券引資，下周一（8日）起至12日，將加碼與元富證券主辦「A Post-Pandemic World: Taiwan Market Outlook」線上投資說明會，安排上市櫃的旺宏、創意、新光金等半導體、傳產、生技暨金融業共24家公司，與來自亞洲地區的機構投資人線上會談。

此次參與會談的24家企業，分別是旺宏、致茂、瑞昱、廣達、南亞科、強茂、新光金、欣興、景碩、新日興、創意、貿聯-KY、泰鼎-KY、祥碩、中美晶、聯茂、旭隼、藥華藥、鈺太、矽創、大江、富邦媒和美利達。

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證交所表示，新冠肺炎疫情大幅度影響全球經濟活動，亦對各種產業造成不同程度的挑戰，隨著疫情逐步趨緩，投資人亟需了解後疫情時期企業之因應與發展，企業亦期待與投資人溝通之機會。

證交所繼4月份首度舉辦線上投資說明會，獲得與會投資人及企業代表高度肯定後再次出擊，6月份加碼二場，本次與元富證券合作辦理線上引資，為今年度第三次的活動。

證交所指出，會中邀集亞洲金融中心香港、新加坡、日本及快速崛起新南向市場馬來西亞等地機構投資人與我國上市櫃公司代表，透過線上視訊互動方式進行交流，提升海外機構投資人對我國市場及企業之了解。

證交所也將於6月8日安排二場線上專題演講，除向機構投資人分享疫情期間臺灣防疫有成，台股表現佳，持續推動的多項市場改革，另介紹投資人最為關注的公司治理發展，藉此傳達我國市場與國際接軌之開放政策。

證交所期許，透過線上會議舉行，為上市公司及各國投資人搭橋，讓海外機構投資人不因國界限制，持續關注台灣市場，也推動國內優秀企業被看見，吸引更多外資投入台股。

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