資金動能持續加持！法人看好消費性電子與民生消費類股

▲法人看好上半年受壓抑的消費題材與績優股。（圖／pixabay）

記者陳心怡／台北報導

因資金行情推動市場表現，台股站穩一萬一關卡，周五大盤收漲86.17點或0.76%，收11,479點，成交量1,792.48億元。富蘭克林華美投信認為，短線資金行情推動，類股輪動快速，上半年受壓抑的消費題材與績優股，建議投資人可伺機介入，並以選股不選市策略為主。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，台股短期受資金行情帶動，指數表現向上整理，投資氣氛偏向樂觀，主因包括:六月外資重新回流、防疫逐漸解封、國內消費人潮回升，先前備受壓抑的消費性電子與民生消費類如餐廳、觀光、航空等股，短期內重新受到關注，建議進一步觀察疫情解封下，消費者想做的非必需性消費類方向。

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周書玄分析，投資人不妨留意從中觀察，布局受疫情壓抑且過去績效佳者，或股價尚未起漲的標的。回歸基本面，因疫情漸漸和緩，國際避險資金陸續由美、日等國重新回流新興市場，國際外資加碼，外資連五日買超台股逾463億元。從目前盤面觀察，外資回流布局，仍將由大型權值股介入，也看好科技等龍頭股。

展望後市，由於國際資金與信心回籠，短線行情偏樂觀。周書玄認為，除了科技股外，台灣防疫有成包括:科技應用、醫療器材類等國際需求訂單湧現，對於台灣製造廠商視為利多。也由於歐美多數國家仍受制疫情，並未完全解封與復工，這類如:口罩、防護衣、醫療器材、呼吸器及醫療用品、治療設備、耗材等，皆可望擴大出口訂單，醫療相關產業下半年仍具表現空間。

富蘭克林華美投信認為，台股維持向上整理墊高格局，科技類股新發展趨勢為5G手機不變，也看好消費性電子、新款手機產品推出、個人化運動設備；此外，其他產業如:百貨零售業、觀光與餐飲、娛樂等類，可望受惠疾管局逐步放寬防疫條件，以及暑假來臨帶動，國內消費、旅遊旺季需求增加，也建議分批擇優布局，或以定期定額投資台股基金。

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