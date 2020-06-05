韓媒：北韓2醫院「數十人出現新冠症狀不治」　死亡數激增…嚇跑其他病患

▲北韓一間診所針對新冠肺炎疫情進行宣導。（圖／朝中社）



記者吳美依／編譯

北韓新冠肺炎（COVID-19）疫情狀況至今不明，但據脫北者經營的媒體《每日北韓》（Daily NK）報導，平安南道（South Pyongan）平城市（Pyongsong）的2間醫院最近高達數十人出現疑似症狀，住進加護病房卻仍不幸死亡。院內其他病患察覺死亡人數激增，也擔心繼續住院會染疫死亡，多人因此逃走。

當地消息人士4日向《每日北韓》透露，平城市市立醫院的「肝炎治療中心」以及市立「肺結核治療中心」最近高達數十名病患死亡，這些患者一開始是因為其他健康因素住院，但在出現疑似染疫的現象與症狀以後，住進加護病房接受治療，最後卻仍不幸死亡。

消息人數指出，儘管院方將這些病患的死因歸咎於肺結核與肝炎，但又要求院內工作人員對此保密。他也提到，上述2間醫療機構專門治療傳染病患者，因此唯有在醫師許可的情況之下才可出院，但突然激增的死亡病例掀起恐慌，其他病患擔心繼續待下去也會染疫死亡，因此逃出醫院。

據悉，地方政府與醫院管理階層對於逃出的病患非常擔心，也因此提高警覺。報導中也指出，平安南道公衛部門5月下旬針對行政區內所有出現症狀的人進行調查，發現大約1500人出現高燒、咳嗽、呼吸困難與其他症狀，其中大多數人在家中自我隔離，只有少數症狀嚴重者住進醫院。

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