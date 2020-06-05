外資連續4個月落跑！　5月淨匯出1,021億　匯入餘額跌破2,000億

▲根據金管會統計，5月外資累計淨匯出約33.95億美元（約新台幣1,021億元）。（示意圖／路透）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（5）日公布最新外資動向，5月外資累計淨匯出約33.95億美元（約新台幣1,021億元），連續4個月呈現淨匯出，而外資匯入餘額到5月底降至1,967.76億美元，跌破2,000億美元大關。

根據證期局統計外資及陸資投資國內資金匯出入情況，今年5月1日至5月31日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯出約33.94億美元；陸資累計淨匯出約0.01億美元，合計外資5月單月淨匯出33.95億美元。

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統計也指出，從過去至今年5月底，外資與陸資還是累計淨匯入達1,965.99億美元，其中外資累計淨匯入1,963.42億美元，陸資累積淨匯入約2.57億美元。

至於外資買賣台股上市櫃公司方面，今年5月，外資累計賣超上市股票約6,649.83億元、賣超上櫃股票約208.53億元；陸資累計賣超上市股票0.3億元、賣超上櫃股票8.31億元。

觀察今年外資動向，受到疫情影響，農曆春節期間全球股市大跌，台股也跟著動盪不安，1月外資僅淨匯入12.896億美元，2月在疫情升溫下，外資轉為淨匯出38.967億美元，而3月外資匯出擴大至103.956億美元，創下今年以來最大量，4月則因疫情趨緩，單月淨匯出收斂至4.284億美元，不過到5月又再度擴大至33.95億美元。

金管會證期局官員表示，外資在證券市場上買賣超會影響淨匯出或淨匯入的情況，4月外資賣超153.8億元，因此淨匯出較少，5月賣超1,480多億元，因此淨匯出幅度較大，不過6月目前看起來呈現買超的狀況。

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