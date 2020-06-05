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台美辦「太平洋防疫線上對話」　美國務院推特秀出台灣國旗！

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▲▼ 台美辦「太平洋防疫線上對話」　美國務院推特秀出台灣國旗！。（圖／取自推特U.S. Asia Pacific Media Hub）

▲美國國務院旗下的亞太媒體中心在推特上秀出台灣國旗。（圖／取自推特U.S. Asia Pacific Media Hub）

記者王佩翊／綜合報導

外交部4日上午透過視訊連線方式與美國進行「台美太平洋防疫援助線上對話」（Virtual Pacific Islands Dialogue on COVID-19 Assistance），並由外交部政務次長徐斯儉與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅（Sandra Oudkirk）主談。會後，美國國務院所屬的「亞太媒體中心」（U.S. Asia Pacific Media Hub）也在推特上發表相關訊息，並同步PO出美國與台灣國旗，引人注目。

亞太媒體中心在推特上寫道，「美國與台灣為加強合作，預防新冠肺炎疫情持續蔓延，同時增進國際社會健康福祉，因此舉辦了台美太平洋防疫援助線上對話。」更罕見地讓美國國旗與台灣國旗同框並列。台美為加強雙方合作，並滿足台灣在太平洋地區的外交夥伴發展需求，在2019年10月首度舉辦「台美太平洋對話」，今年受到疫情影響改由線上視訊會議形式舉辦，並將會議主題鎖定為防疫援助，希望藉此制定協調對策，完善相關援助機制。

根據外交部新聞稿指出，此次談話由外交部政次徐斯儉與美國國務院亞太局主管澳紐暨太平洋事務副助卿兼APEC資深官員孫曉雅主談，台美雙方分別由我駐美國代表處高碩泰大使、財團法人國際合作發展基金會代表、我駐太平洋友邦4大使、太平洋4友邦「臺灣醫療計畫」（Taiwan Medical Program, TMP）醫院代表，與美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長酈英傑、美國國際開發總署（USAID）代表、美國內政部代表及美國疾病管制與預防中心（CDC）代表及美國駐太平洋相關國家大使館等單位與會。

此外，政務次長徐斯儉表示，新冠肺炎對全球造成巨大衝擊，為盡快提升包含友邦在內的太平洋各國防疫能量，台灣除了捐贈口罩、紅外線熱像測溫儀以及其他醫療物資外，也希望藉由此次線上對話與美國推動「超前部署」，共同就「後疫情」（post-pandemic）時代中各方的醫療衛生合作進行協調，避免資源重疊。

台美雙方皆在此次對話中充分交換意見，互動熱烈，已決定在疫情告一段落後，正式辦理第二屆面對面的台美太平洋對話。

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