演技上線！記者風雨直播「倒退8步」站不穩　對比淡定路人..網笑瘋

記者吳孟臻／綜合報導

強烈氣旋風暴尼薩爾加（Nisarga）3日襲擊印度西部，一名電視台記者無謂強風豪雨，站在路上直播報導氣旋導致的災情，眼看他被吹到站不穩、快跌倒，不禁令人佩服他的敬業精神，但此時，後方有名路人正常走路，絲毫不受風雨影響，觀眾們才恍然大悟，紛紛被記者「浮誇的演技」給逗樂了。

影片中可看出，男記者穿著紫紅色雨衣，臉上戴著口罩，左手持麥克風，在馬路上連線報導。攝影機鏡頭搖搖晃晃，突然一陣大風吹來，記者被吹到後退8步，儘管想努力維持平衡、對抗風勢，依然不停地被風雨往後吹襲。

Peeche ek banda normally kaam kar raha hai, lekin brave reporter ekdum kati patang bana hua hai. #mumbaicyclone pic.twitter.com/JSOYNJNXXf — Rofl Gandhi 2.0 (@RoflGandhi_) June 3, 2020

然而這段「敬業」的報導卻被推特網友抓包，同個時間，後方穿黃色雨衣的路人淡定地做著清掃工作，由此推測，風雨根本沒有像記者表現的那樣誇張，網友們噴笑表示，「既然都在孟買，可以順便去寶來塢應徵啦」、「被記者耽誤的演員」、「連攝影師也下海一起演」。

薩爾加氣旋於3日下午3時30分在馬哈拉施特拉邦斯赫里瓦爾丹（Shrivardhan） 附近登陸，迫使沿岸至少10萬人撤離，人口最稠密的大都會孟買街頭空無一人，導致至少2人死亡。

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