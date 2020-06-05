5月CPI年跌1.19％、創10年半以來最大跌幅　主計總處：無通縮疑慮

▲主計總處綜合統計處專門委員邱淑純。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（5）日公布、 5月份消費者物價總指數(CPI)，較上月跌0.1％，經調整季節變動因素後跌0.12％；較上年同月跌1.19％。

至於1-5月平均CPI，則較上年同期跌0.11％。其中，油料費大跌35.28%，為1981年調查以來第2大跌幅、僅次於4月；燃氣價格也大跌24.59%，為近54個月來最大跌幅。

請繼續往下閱讀...

主計總處表示，5月CPI會較上月跌0.1%主要是因為業者推出促銷活動，成衣及旅館住宿費價格下跌，惟油料費價格上漲，抵銷部分跌幅。在七大類中變動影響較大者為衣著類下跌1.83%，主要是因為母親節促銷的關係，而在教養娛樂類也下跌0.15％，主因為COVID-19 疫情趨緩，業者續推旅館住宿費優惠方案所致。

5月份躉售物價總指數(WPI)，較上月跌0.13％，經調整季節變動因素後跌0.49％；較上年同月跌11.60％，1-5月平均，較上年同期跌7.57％。而在國產內銷物價指數，較上年同月跌9.76％，主因石油及煤製品、化學材料及其製品與藥品、基本金屬，以及燃氣等價格下跌所致。

另外，主計總處綜合統計處專門委員邱淑純表示，這次的CPI下跌1.19％創下126個月以來最大跌幅，不過國內疫情趨緩，7日也有望宣布解封，加上我國GDP（國內生產毛額）穩定成長，只要經濟穩定成長，就不需要擔心物價下跌會造成通縮疑慮。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

