中油與印尼國營石油公司簽約！在當地投資輕油裂解廠　初估逾2000億

▲台灣中油今（5）日發佈重訊表示，與印尼國營石油公司Pertamina簽署「印尼石化園區上游輕裂廠合資前約」。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

中油印尼南向石化一貫佈局有重大進展！台灣中油今（5）日發佈重訊表示，與印尼國營石油公司Pertamina簽署「印尼石化園區上游輕裂廠合資前約」，將共同推動投資輕油裂解廠，初估投資額將超過2000億元。

中油繼2018年10月中旬宣布與印尼國營石油公司Pertamina簽署「印尼石化園區架構協定（Framework Agreement）」後，旋即委由第三專業機構進行初步投資評估，今公告簽署合資前約，代表中油再擴大新南向的轉投資業務。

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印尼媒體「環繞印尼報」（Sindonews）29日報導，印尼經濟統籌部長艾朗嘉（Airlangga Hartarto）指出，伯達米那（Pertamina）石油公司位於西爪哇省（West Java）巴隆岸（Balongan）的煉油廠轉型為石化園區計畫已進入與台灣投資者討論的定案階段。

中油先前表示，印尼政府為發展石化產業，已修訂獎勵投資規定，如本案之大型石化投資計畫（金額大於新台幣640億元），得享前20年100％及後2年50％之營所稅減免。

官員透露，石化業願意評估投資印尼主因在於人口紅利，雖然印尼當前石化市場還不足，但其人口2億多，且近年經濟成長明顯，發展脈絡與先前大陸相似，有助拉抬石化需求能量。

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