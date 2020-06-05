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麗豐-KY股東會通過配息13元　下半年營運拚互聯網導客、新產品行銷

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▲麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐-KY提供）

▲麗豐-KY董事長陳碧華。（圖／麗豐-KY提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）今（5）日召開股東常會，由董事長陳碧華主持，會中承認2019年度營業報告書、合併財務報表，並通過2019年盈餘分配案及各討論事項，決議配發現金股利每股新台幣13元，現金配發率高達72.14％，依今日收盤價格205元計算，現金殖利率為6.34％。

麗豐-KY表示，2019年度在主營通路「克麗緹娜美容連鎖加盟店」受惠於數位化管理成效及品牌力的提升，在主營地區中國大陸不斷加強市場業務開發、精準廣告投放、新產品引進等重要策略，加上業外一次性財政稅項補貼收入，使麗豐去年全年的合併營收、獲利皆再次刷新歷史新高記錄。

請繼續往下閱讀...

麗豐-KY進一步表示，今年全球皆受到新冠疫情的衝擊，但在麗豐集團今年第一季公告財報中顯示營業利益仍有獲利1.32億元水準，單季稅後EPS為1.21元，｢克麗緹娜｣全球加盟店統計到4月底也逆勢成長達到4827家。

麗豐-KY指出，雖然大環境艱困，但仍積極突圍，在主營地區現正與阿里旗下六大APP強強聯手合作，期望運用互聯網的引導連結將線上流量轉化成為線下門店的客層，並運用集團的培訓中心｢哲美學院｣，安排一系列關於提升各門店互聯網傳播、破疫拓客、提高客單的線上課程，並由麗豐執行長趙承佑親自上陣主持｢哲美雲課堂｣，期望各門店的經營能與時俱進、賦能升級。

麗豐-KY說明，克麗緹娜年初即引進的新產品｢巴部農天然鹼性礦泉水｣是位於新竹縣橫山鄉的中央山脈天然湧泉，富含人體所需礦物質微量元素以及珍貴的｢偏硅酸｣成份，可謂來自台灣的純淨瑰寶，日前經頂級歐洲餐廚及品酒協會的數名評審盲測評鑑後，獲頒有食品界米其林之稱的國際風味暨品質評鑑所ITQI二星的風味絕佳獎章，堪稱美味頂級之健康好水。

董事長陳碧華表示，對於今年整體營運表示審慎樂觀的信心，期許麗豐旗下四大通路與六大事業體持續精益求精，創造品牌力、多元化經營、管理效率的企業，而與同濟大學共同成立的「麗豐再生醫學研究院」已正式啟航，未來朝向水科學、微生物學、細胞科學等方向引進新項目發展。

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