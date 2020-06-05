央行5月外匯存底4845億美元　續創新高！

▲央行公布5月外匯存底金額為4,845.15億美元。（圖／記者李毓康攝）

記者陳心怡／台北報導

中央銀行今（5）日公布5月外匯存底，金額為4,845.15億美元，較上月底增加27.33億美元，續創歷史新高。央行表示，5月外匯存底增加主要來自於外匯存底投資運用收益，以及歐元、澳幣等貨幣升值折計美元後之金額增加所致。

外匯局長顏輝煌表示，5月歐元升值2%，澳幣升值1.6%，致外匯資產折計成美元金額增加。

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顏輝煌指出，5月台股大盤指數下跌49.98點，跌幅0.45%，外資賣超台股1517億元，致5月外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3,924億美元，約當外匯存底81%，較4月底的4,027億了減少103億美元。

其他各國外匯存底部分，韓國5月底外匯存底3,957億美元，比4月底增加30億美元；中國大陸4月底外匯存底3.0915兆美元，比3月底增加309億美元；日本4月底外匯存底1.2948兆美元，比3月底減少14億美元；沙烏地阿拉伯4月外匯存底4370億美元，比3月減少252億美元，印度5月底外匯存底4,517億美元，比4月底增加101億美元，瑞士4月底外匯存底8,246億美元，比3月底增加334億美元。

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