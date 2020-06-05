理財YouTuber出招！讓你的振興三倍券效益超過3000元

▲理財YouTuber李勛認為，以信用卡登錄模式購買振興三倍券最划算。（圖／翻攝自YouTube／SHIN LI）

記者王曉敏／綜合報導

振興三倍券即將在下月中旬上路，由於領取的形式相當多元，許多人好奇怎麼能更最划算。對此，理財YouTuber「SHIN LI 李勛」表示，自己更傾向於採用信用卡登錄制，因為刷3000元將自動於下期帳單扣2000元，相當於有66%的回饋，若信用卡本身即有回饋，則回饋可再往上疊加，相當划算。

振興三倍券將於7月1日開始預購，並於7月15日領券啟用、累積消費，截止日期為今年的12月31日，有實體與數位兩種模式，其中數位包括電子支付、電子票證及信用卡三種管道，若選用信用卡購買，民眾只要消費滿3000元，則隔月帳單將直接扣除2000元。

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李勛建議，若民眾比較常消費的地點在菜市場或夜市等，則直接領取實體三倍券運用起來更為方便，也可確保自己能在12月31日前用完；若民眾為捷運通勤族，也可綁定電子票證；若民眾本身為行動支付的愛好者，也可選擇綁定行動支付。不過李勛也提醒，行動支付並非每個通路皆可使用，想綁定行動支付的民眾需考慮到這一點。

除了上述管道外，李勛表示自己比較傾向於使用信用卡回饋的方式，「我認為信用卡可以使用的方式比較多元一點，且消費的同時還可享受信用卡本身的回饋，」李勛指出，在這5個月的期間的信用卡消費應該很難不超過3000元，且它「刷3000元享2000元回饋」的模式，相當於是66%的回饋，是相當高的回饋。

此外，若信用卡本身還享有其他回饋的話，這個回饋還會再往上疊加，因此還有機會「更划算」。不過李勛也指出，現在不確定的是，若綁定信用卡，銀行端是否會有所限縮，這部分仍待銀行公告。

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