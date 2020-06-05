徹夜凌虐「嘴塞麵包」不讓喊！「友頭皮掀起慘死」還想幫縫　她盯滿地血...淡定喝咖啡

▲娜塔莉亞殺人後悠哉地喝咖啡。（圖／翻攝自debaty.sumy.ua）

記者黃心瑀／綜合報導

45歲的烏克女子娜塔莉亞（Natalia）日前在家中舉辦宴會，喝醉後卻意外的與60歲的男性朋友瓦希里（Vasily）起了爭執，一氣之下她先拿出刀子狂刺受害者數十下，再用木棒將人往死裡狂毆，途中還為了不讓人發出尖叫聲，用麵包將嘴巴堵住，行徑十分殘忍；最令人傻眼的是，警方到達現場時發現她坐在滿是血的門廊上，一邊抽菸一邊喝咖啡，對於自己做的事似乎感到不訝異。

綜合外媒報導，這起事件發生在烏克蘭中部的洛波基夫卡村（Loboikivka），1日時娜塔莉亞在自家中舉辦家庭聚會，但在喝酒過後卻與瓦希里起了爭執，她先是用菜刀狂刺瓦希里，然後用木棒徹夜狂毆人家致死，頭跟身體的部分血肉模糊，頭皮更因此與頭部分離，畫面十分血腥；途中她還為了防止瓦希里發出尖叫聲，把麵包塞進人的嘴巴裡，試圖減低噪音。

附近居民發現這起事件後報警處理，警方到場時只見事發現場的門廊、草地上到處都是驚人的血跡，而身上沾染著血的娜塔莉亞則是坐在一旁喝著咖啡抽著菸，一副事不關己的模樣；在面對警方的詢問時，娜塔莉也非常鎮定，輕描淡寫的帶過她殺人的事實，但已經忘了兩人發生爭執的原因。

報導中指出，娜塔莉亞在施虐完後，還曾經想要把瓦希里分離的頭皮縫上，導致屍體被發現部分髮際線遭割開。法醫驗屍結果顯示，瓦希里的身上還有頭部共發現了數十把刀傷，而娜塔莉亞在為受害者「進行手術」時，人應該還是處於活著的狀態。

據悉，目前娜塔莉亞16歲的小孩隨後被送到社會機構安置，娜塔莉亞本人也將到精神病院接受檢查，若是她被定罪，最高得面臨15年的牢獄之災。

▼瓦希里的屍體。（圖／翻攝自debaty.sumy.ua）

