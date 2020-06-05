　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

律師寫信痛批和平示威者是「恐怖份子」　川普分享大推！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普分享一封信推薦大家閱讀，內容卻稱和平示威者是「恐怖份子」。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威引發暴力衝突，總統川普1日誓言在必要時刻動用軍隊平亂，引發各界批評。他4日在推特上分享前海軍陸戰隊法官代言人、律師杜德（John Dowd）所寫的一封信，大力推薦網友們閱讀，但內文卻將白宮附近的和平示威者稱為「恐怖份子」。

川普4日在推特上稱讚杜德是「備受尊敬」的「超級巨星」，並且分享了對方所寫的一封信，因為他認為內容「會引起美國人民的興趣」，因此推薦網友閱讀。

但是，這封信中卻寫道，「拉法葉公園（Lafayette Park）附近的假示威者既不和平也不是真的……他們是恐怖分子，利用充滿仇恨、遊手好閒的學生來縱火、摧毀（財物）。警察準備執行宵禁的時候，他們虐待又不尊重警察」。

根據CNN，川普1日針對「佛洛伊德之死」引發的暴動發表演說，誓言在必要時刻出動軍隊平亂。前國防部長馬提斯（James Mattis）於3日抨擊，白宮對抗議的「軍事化」反應將引發不必要的衝突，痛批總統分裂人民。至於杜德所寫下的這一封信，則是要回應馬提斯的抨擊，替川普政府的應對方式辯護。

▲美國,華盛頓特區,拉法葉公園,聖約翰公會教堂,示威,6月1日。（圖／路透）

▲美國,華盛頓特區,拉法葉公園,聖約翰公會教堂,示威,6月1日。（圖／路透）

▲美國華盛頓特區拉法葉公園的和平示威者1日遭警方發射催淚瓦斯與橡膠子彈驅逐。（圖／路透）

川普1日演講完畢以後，步行穿越拉法葉公園，抵達聖約翰公會教堂（St. John's Episcopal Church），拿著《聖經》拍照。但在此之前，教堂前方的和平示威者遭警方發射催淚瓦斯與橡膠子彈驅離，輿論批評，總統為了拍照場景，放任警方使用過度激烈的手段清場。

支持LGBT軍人與退伍軍人的非營利組織「美國軍方合作協會」（Modern Military Association of America）對此強烈批評。執行主任、退裔空軍丹恩（Jennifer Dane）說，「川普剛剛越過一條非常嚴重的界線……嚴重違背他宣示維護、保護與捍衛美國憲法的誓言」，不僅應該受到國會強力譴責，也必須為此負責。她指出，示威者只是和平行使憲法第一修正案保障的權利，卻被貼上「恐怖份子」的標籤。

►美前防長痛批川普「試圖分裂」社會！　全美見證「沒有成熟領導」的後果

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

►二手票券豐富你的生活

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。

 
ET快訊
國中妹為養男友賣身！被逼「先試車」才能上工
白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳！　飼主急貼真相笑翻12萬人
學生族福音！交通部拍板：「19歲以下」暑假免費玩22家遊樂園
又有免運了！foodpanda「6月天天免外送費」　輸6字優
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

壓迫黑人象徵！美維州拆除「內戰南方邦聯將軍」雕像…回應示威

回應北京鬆綁！美擬「修改對中航運禁令」持續允許部分航班入境

「在美國，你不能燒教堂！」川普推文掀網友「照樣造句」洗版嗆爆

FBI：無情報指出「反法西斯團體ANTIFA」與暴動有關…打臉川普！

直升機「低空盤旋」威嚇華府示威者！官員爆政府下令「展示武力」

白宮戒備升級！1600現役軍人進駐首都圈　華府宵禁後人群不散

美參議員：若英國使用華為5G　可能「放棄在英布署F-35戰機」

美示威驚爆疫情！明州國民警衛軍「1人染疫9人有症狀」…全體採檢

「佛洛伊德之死」發酵　明州政府提起「民權訴訟」：改革警察文化

川普提引用《暴動法案》派兵平亂　自曝：任命最高階軍官負責

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

華府街頭出現神秘武裝人員　無識別標誌，拒透露身份

挪威北部土地震後鬆動　短短60秒整塊連同房屋沉入海中

中國影響力日增！　澳洲宣布：將嚴審國防等敏感產業外國投資案

韓媒：北韓2醫院「數十人出現新冠症狀不治」　死亡數激增…嚇跑其他病患

演技上線！記者風雨直播「倒退8步」站不穩　對比淡定路人..網笑瘋

台美辦「太平洋防疫線上對話」　美國務院推特秀出台灣國旗！

南韓檢察官伸狼爪！　半夜性騷路上女子「偷摸後尾隨1公里」被逮

地上打雷僅占一小部份　更強大活動能量「伽馬射線爆發」在高層大氣上

倫敦北部爆發槍擊案4人中槍 兩歲兒童命危

沒戴口罩被拘捕暴打致死　墨西哥民眾上街抗議6警受傷1著火

北海岸3大廢墟之一「海灣新城」仍有10多戶居住　1樓金店開價360萬元喊賣　　

華府街頭出現神秘武裝人員　無識別標誌，拒透露身份

春季聯賽／吳昇峰7局無責失　合庫敗部5連勝進冠軍戰

民眾黨罷韓不表態　柯文哲精算選後亂局趁隙擴大基本盤

五股垃圾山「整地也能挖出槍」嚇壞工人　侯友宜震怒：堅定整頓決心

席琳娜、女神卡卡借IG帳號給民權人士！　對抗種族主義「我們有義務讓世界變更好」

國民黨：高雄政績對決國家機器　罷韓決勝在28萬北漂族群

「小農廣告」中國貨冒充詐騙　法務局提醒：臉書非網購平台

證交所加碼引資　攜手元富證券邀24家公司參與線上投資說明會

台南長中國中部會考成績再開紅盤　平均每6人就1人達5A

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

國際熱門新聞

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

麥德琳失蹤懸案　德警鎖定嫌犯

鳳梨炸彈餵母象　3嫌犯鎖定了

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

10警出任務全失蹤　貨車一開驚見7屍體「肢解成塊」

韓裔女模：亞裔聲援黑人是死蠢！

世紀懸案大突破！德戀童犯涉謀殺

16歲妹天真坦承「跟遠房親戚大叔睡了」遭家人面前劈頭處決

「跪殺佛洛伊德」3警保釋金3000萬

英前情報局長：新冠病毒是人造的

維基解密爆希拉蕊電郵　竟想讓中吞台

長髮妹「自買止痛藥吞」　全身燒焦掉皮露紅肉

WHO疑採用造假「奎寧」數據

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

更多熱門

相關新聞

白髮男戴「金鋼狼手套」攻擊示威者

白髮男戴「金鋼狼手套」攻擊示威者

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，美國各地掀起大規模抗議遊行。2日紐約皇后區示威活動中，出現一位白髮男子，右手戴著類似「金鋼狼」的手套，將鋒利的刀片對著示威者揮舞，引起不小的恐慌。紐約警察局昨（4）日表示，已將嫌犯逮捕歸案。

詹皇轟美主持人雙重標準

詹皇轟美主持人雙重標準

加國副總理：歡迎在香港30萬國民回家

加國副總理：歡迎在香港30萬國民回家

美祭禁飛令後北京放寬政策　中美航線爭什麼

美祭禁飛令後北京放寬政策　中美航線爭什麼

台灣如不沉的航母　美應與台聯手抗中

台灣如不沉的航母　美應與台聯手抗中

關鍵字：

北美要聞川普杜德白宮佛洛伊德George Floyd馬提斯

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面