律師寫信痛批和平示威者是「恐怖份子」　川普分享大推！

▲美國總統川普分享一封信推薦大家閱讀，內容卻稱和平示威者是「恐怖份子」。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國「佛洛伊德（George Floyd）之死」示威引發暴力衝突，總統川普1日誓言在必要時刻動用軍隊平亂，引發各界批評。他4日在推特上分享前海軍陸戰隊法官代言人、律師杜德（John Dowd）所寫的一封信，大力推薦網友們閱讀，但內文卻將白宮附近的和平示威者稱為「恐怖份子」。

川普4日在推特上稱讚杜德是「備受尊敬」的「超級巨星」，並且分享了對方所寫的一封信，因為他認為內容「會引起美國人民的興趣」，因此推薦網友閱讀。

I thought this letter from respected retired Marine and Super Star lawyer, John Dowd, would be of interest to the American People. Read it! pic.twitter.com/I5tjysckZh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

但是，這封信中卻寫道，「拉法葉公園（Lafayette Park）附近的假示威者既不和平也不是真的……他們是恐怖分子，利用充滿仇恨、遊手好閒的學生來縱火、摧毀（財物）。警察準備執行宵禁的時候，他們虐待又不尊重警察」。

根據CNN，川普1日針對「佛洛伊德之死」引發的暴動發表演說，誓言在必要時刻出動軍隊平亂。前國防部長馬提斯（James Mattis）於3日抨擊，白宮對抗議的「軍事化」反應將引發不必要的衝突，痛批總統分裂人民。至於杜德所寫下的這一封信，則是要回應馬提斯的抨擊，替川普政府的應對方式辯護。

▲美國華盛頓特區拉法葉公園的和平示威者1日遭警方發射催淚瓦斯與橡膠子彈驅逐。（圖／路透）



川普1日演講完畢以後，步行穿越拉法葉公園，抵達聖約翰公會教堂（St. John's Episcopal Church），拿著《聖經》拍照。但在此之前，教堂前方的和平示威者遭警方發射催淚瓦斯與橡膠子彈驅離，輿論批評，總統為了拍照場景，放任警方使用過度激烈的手段清場。

支持LGBT軍人與退伍軍人的非營利組織「美國軍方合作協會」（Modern Military Association of America）對此強烈批評。執行主任、退裔空軍丹恩（Jennifer Dane）說，「川普剛剛越過一條非常嚴重的界線……嚴重違背他宣示維護、保護與捍衛美國憲法的誓言」，不僅應該受到國會強力譴責，也必須為此負責。她指出，示威者只是和平行使憲法第一修正案保障的權利，卻被貼上「恐怖份子」的標籤。

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