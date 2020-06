律師寫信痛批和平示威者是「恐怖份子」　川普分享大推！

▲美國總統川普分享一封信推薦大家閱讀,內容卻稱和平示威者是「恐怖份子」。(圖/路透)



記者吳美依/編譯

美國「佛洛伊德(George Floyd)之死」示威引發暴力衝突,總統川普1日誓言在必要時刻動用軍隊平亂,引發各界批評。他4日在推特上分享前海軍陸戰隊法官代言人、律師杜德(John Dowd)所寫的一封信,大力推薦網友們閱讀,但內文卻將白宮附近的和平示威者稱為「恐怖份子」。

川普4日在推特上稱讚杜德是「備受尊敬」的「超級巨星」,並且分享了對方所寫的一封信,因為他認為內容「會引起美國人民的興趣」,因此推薦網友閱讀。

I thought this letter from respected retired Marine and Super Star lawyer, John Dowd, would be of interest to the American People. Read it! pic.twitter.com/I5tjysckZh