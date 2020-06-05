美祭禁飛令後北京放寬政策　中美航線爭什麼

▲北京首都機場。（圖／路透）

文／中央社台北5日電

美國宣布16日起暫停所有中國航企飛往美國的定期客運航班後，北京隨即放寬政策，允許美企有限度復飛。據稱美方將修訂禁令，部分中國航班可望續飛，但疫情之下，中美航線之爭短期難落幕。

美國運輸部當地時間3日宣布，將從16日起暫停所有中國航空公司執飛的中美定期客運航班，藉此施壓北京恢復美方航企飛往中國的客運航班。

美方此舉引發外界憂心中美恐將全面斷絕客運航空。不過，中國民航局隨即於4日發布通知，放寬因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而緊縮的客運航班限制，此一轉變將使美國航空公司得以自8日起恢復每週一趟飛往中國城市的航班。

對此，路透社4日引述美國政府官員與航空業主管表示，美國運輸部計劃在未來幾天發布修訂的禁令，可能讓一些中國客運航班繼續營運。

不過，在疫情仍未退去的情況下，有分析說，中美航線短期內恐將風波不斷。

●美方為何會作出「斷航」決定？

美國運輸部提出「禁飛令」時表示，中國政府未能允許美國承運人實現往返中國的定期客運航空服務，無法行使雙邊權利的全部內容。

對此，環球網等陸媒表示，今年1月31日，美國政府因疫情而宣布，美東時間2月2日下午5時起，除綠卡持有者以及美國公民的直系親屬，在最近14天內曾赴中國的非美國公民將被拒絕入境。2月2日起，來自中國的航班只允許在美國的7個機場入境。

此後，包括達美、聯合以及美國航空公司在內的美國主要航企陸續暫停所有飛往中國大陸的航班，但中國主要航企繼續維持美國主要城市與中國之間的部分航班。

由於美方主要航企當時已自行暫停飛往中國大陸的客運航班，因此美國航空公司營運的中美客運航線未被列入中方3月12日發布的「國際航班信息發布（第5期）」。截至目前，中國與各國間的航班都依此執行。

也因為如此，美國的航空公司5月間計劃恢復往返中國的定期客運服務並提出申請時，未獲中國民航局批准。

●中方新政如何規定美方客運航班在中國運作

相較於中方3月29日開始的「五個一」政策（一個航企一個國家只保留一條航線，一週最多執行一班），中國民航局4日發布的調整國際客運航班通知允許自6月8日起，所有未列入「國際航班信息發布（第5期）」航班計畫的外國航空公司，可在公司經營許可範圍內，選擇一個具備接收能力的口岸城市，每週營運一班國際客運航線航班。

新政實施後，包括美國航空、達美航空、聯合航空在內的美國主要航空公司以及韓亞航空、加拿大航空、漢莎航空、英國航空等外國航企，均可申請恢復一條往返中國的航線。

另據民航局4日發布的名單，具備國際客運航班接收能力的口岸城市有37個，包括北京、上海、廣州等一線城市，也包括對國際航空有所需求的其他城市。

●中方新政對中美航線之爭的影響

廣州民航職業技術學院副教授綦琦認為，對於美國航企在內有意復航往返中國航線的全部外航來說，新政是一種積極響應，極具可操作性。

但綦琦補充說，全球疫情走向尚不明朗，疫情防控高於航企經濟利益訴求。此外，美方在控制疫情方面表現糟糕，沒有理由以強權政治方式在民航領域向中方「揮舞大棒」。

在疫情尚未退去的情況下，中國民航局發布的通知也提到，中國將建立專班機制，以入境航班落地後旅客核酸檢測結果為依據，對航班實施「熔斷」和獎勵機制。

例如，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數若連續3週為零，可在航線經營許可規定的航班量範圍內增加每週一班，最多達每週2班。

但是，航空公司同一航線航班，入境後核酸檢測結果為陽性的旅客人數達5人者，即暫停該公司該航線運行一週；達10人者，暫停運行4週。

針對中國祭出「熔斷」措施，陸媒環球網表示，「一些國際航班難免會因核酸檢測結果為陽性的旅客人數過多而被迫暫停。」

分析說，由於「熔斷」措施與航班的核酸檢測情況掛鉤，這讓同一航線的後續航班能否正常飛行存在不確定性，目前疫情仍然嚴重的美國恢復往返中國的航班後，恐怕就難以避免出現這種情形。

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