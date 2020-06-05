沒戴口罩被拘捕暴打致死　墨西哥民眾上街抗議6警受傷1著火

▲為了釐清建築工人洛佩茲（Giovanni Lopez）的死因，墨西哥民眾走上街頭抗議。（圖／路透）



實習記者簡立宇／綜合報導



自從佛洛伊德事件後，世界各地出現許多抗議活動，墨西哥也不例外。建築工人洛佩茲（Giovanni Lopez）因為在公共場所未戴口罩，遭警方逮捕後離奇身亡，民眾在4日上街抗議要求還原真相。有傳言洛佩茲因頭部外傷致死，確切死因尚待釐清。

根據《路透》報導，示威者在墨西哥哈利斯科州（Jalisco）第二大城市瓜達拉哈拉（ Guadalajara）進行抗議活動，州長阿爾法羅（ Enrique Alfaro）否認了示威者口中「因為沒戴口罩而被捕」的說法。

阿爾法羅表示，在這場抗議行動中，共有6名警察受傷，其中有1人著火，另外4名抗議者遭到拘留。他表示「未曾看過這種暴力行為」。

▼墨西哥警民衝突越演越烈。（圖／路透）

關於這個「沒戴口罩被捕而離奇死亡」的說法來自網路流傳。據《墨西哥每日新聞》報導，洛佩茲的哥哥表示，那天一群朋友準備去吃晚餐，結果有警察來突擊沒有戴口罩的人，「我也被抓住了，但最後設法脫逃了，警察毆打、折磨我。」

洛佩茲的哥哥也拿出弟弟的死亡證明，是頭部外傷所致死，甚至公開了警察毆打大家的錄音，還有市長透過第三方提供洛佩茲一家人200,000比索（約台幣118,682元）封口費。

這次的事件也激化警民衝突，人民都站起來揭發警察濫用職權與侵犯人權的行為，並要求政府應該公平公正調查。