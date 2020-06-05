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白髮男戴「金鋼狼手套」攻擊示威者　暴怒開車衝上人行道

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卡瓦盧齊（Frank Cavalluzzi）戴著鋒利手套揮舞，甚至開車衝撞人群。（圖／翻攝自推特）

▲卡瓦盧齊（Frank Cavalluzzi）戴著鋒利手套揮舞，甚至開車衝撞人群。（圖／翻攝自推特）

記者吳孟臻／綜合報導

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸致死，美國各地掀起大規模抗議遊行。2日紐約皇后區示威活動中，出現一位白髮男子，右手戴著類似「金鋼狼」的手套，將鋒利的刀片對著示威者揮舞，引起不小的恐慌。紐約警察局昨（4）日表示，已將嫌犯逮捕歸案。

54歲的卡瓦盧齊（Frank Cavalluzzi）被當地警察稱為「麻煩製造者」。當天他戴著「金鋼狼手套」朝示威群眾揮舞後，沒有就此作罷，再開著休旅車衝向人行道，使得示威者不得不四散逃跑保命，幸好的是，此突發事件沒有造成人員傷亡。


根據《紐約郵報》（New York Post）報導，卡瓦盧齊被起訴一級危險、持有危險武器、以武器威脅等罪名遭到起訴。警方表示，卡瓦盧齊在律師陪同下，在上午9點05分主動向警局投案。

卡瓦盧齊在此事件前，至少有8次被逮捕的紀錄，包含攻擊警察、拒捕、攻擊女房東，以及多起的道路糾紛，最近一次被捕是在2016年1月22日。


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