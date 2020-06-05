法國國慶罕見取消閱兵！　改舉行慶典儀式向醫護致敬

▲巴黎香榭麗舍大道。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

法國官方4日宣布，受到新冠肺炎疫情影響，原訂7月14日法國國慶日當天，要在巴黎香榭麗舍大道上舉行的傳統閱兵儀式將取消，改在巴黎市中心的協和廣場舉行一場慶典儀式，儀式上將會有向醫護人員致敬環節。

綜合外媒報導，在國慶日不舉行閱兵式是罕見的，1880年法蘭西第三共和國確定7月14日為法國國慶日，並將國慶閱兵制度化。按照傳統，當日會在巴黎香榭麗舍大道舉行國慶閱兵儀式，參與閱兵的儀仗隊從凱旋門出發，途經香榭麗舍大道，抵達協和廣場，接受法國總統檢閱。

▲法國於當地5月11日開始逐步解封。（圖／路透）

法國政府發言人恩迪亞耶（Sibeth Ndiaye）表示，總統馬克宏（Emmanuel Macron）希望在國慶日當天，再一次的向所有抗擊新冠肺炎疫情的人們，表達國家的敬意和認可。

法國官方透露，在協和廣場舉行的國慶典禮規模會比往年小得多，約有2000名參與者和2500名嘉賓，會保證社交距離的施行，具體細節還在進一步計畫中。

目前法國已進入「解封」第二階段，餐館、咖啡館等場所獲准恢復營業，但10人以上集會活動仍然禁止。截止5日8時最新數據，法國目前有18萬9220人確診，其中2萬9065人死亡。

▼法國總統馬克宏。（圖／路透）