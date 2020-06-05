宏達電5月營收3.97億元　月增33.5%

▲宏達電新店總部。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導



宏達電（2498）今（5）日公告5月自結合併營業收入3.97億元，月增33.5%，年減47.2%；累計今年前5月自結合併營業收入為20.24億元，年減52.82％。法人表示，市場引頸期盼宏達電即將舉辦的5G新品發表會，可望為營運增添動能。



宏達電回顧營運，5月14日開賣「VIVE Cosmos可換式外部追蹤面板(External Tracking Faceplate)」，能讓VIVE Cosmos的使用者同時享有便攜性及OUTSIDE-IN精準的追蹤效果，成為迄今為止功能最豐富的高規PC VR虛擬實境系統。



宏達電表示，面對5G新浪潮，中華電信與宏達電在5月14日宣布，將攜手打造VR創新應用服務，布局5G多元內容，結合中華電信最大頻寬、最佳頻位與獨家提供4K高畫質的優勢，以及HTC首屈一指的VR虛擬實境技術及平台，拓展VR虛擬應用領域至遊戲、影視、導覽、教育及藝術等內容。



宏達電指出，為持續擴大VR內容生態圈，實現VIVE Reality的願景，宏達電在5月18日宣布啟用商用立體容積攝影棚，這也是亞洲的第三座4DView容積攝影棚，打破傳統掃描建模，以更快速的方式建立具有體積維度的立體影像，結合VR技術，運用於電影、戲劇、音樂、電玩及文創等產業。



宏達電分享， 新一代的FLAIM Trainer將觸覺反饋技術與現實世界的消防設備相結合，藉由大量客製化變數為消防單位提供現實，多樣性且無危害的高度沉浸式VR火場模擬環境，改良傳統的消防員火場訓練，大幅度強化消防員面對火場的壓力承受度及應變能力，並提升火場救災效率與安全。

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