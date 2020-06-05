　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

台指期漲99點　分析師：下周有望再衝高、注意漲多回檔

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台指期6月5日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期6月5日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（5）日開盤上漲41點，來到11,399點，開高後在早盤就衝破11400點，接著一路震盪走升，終場以11,457點作收，上漲99點，與現貨相較，逆價差22.4點。

展望後市，統一期貨投顧部分析師劉恆誌表示，這周台指期不斷上漲，其主要原因為最近疫情趨緩，各國開始陸續傳出要解封，台灣也可能會在周日就會宣布解除外出戴口罩的規定，且最近也可以觀察到先前沉寂已久的航空、觀光等相關類股都出現很高的漲勢，另外，跟疫苗有關的生技類、電子零組件等也在持續加持，因此本周的漲勢相對強勢。

請繼續往下閱讀...

另外，劉恆誌也說，周間雖然一度傳出中美兩國之間會有衝突，所幸後來這件事情也沒被證實或擴大，因此市場認為目前中美之間還是還算緩和，也挹注了台股上漲的機會，而且最近中美貿易戰的情況也沒有再加劇，且疫情趨緩經濟逐步開放，也讓市場漸漸走強。

最後，劉恆誌也提醒，下周是否會再繼續往上推升，要先觀察周日台灣是否真的全面解封，以及美國暴動是否緩和，還有中美之間的關係是否有升溫，若台灣全面解封，美國暴動緩和，中美關係沒升溫那就有機會再度把台股推上高峰，不過也要注意可能會出現漲多回檔的情況，但回檔的話應該也不會跌破11000點。

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身
 

ET快訊
邀女大生陪睡抵房租！色房東挨告　妻護丈夫發聲：有性幻想又怎樣
前女團偶像當媽解放拍「大尺度寫真集」！花7年圓夢狂撈千萬
遭暴力男友強押登記結婚…嫩妹「一招脫身」！證人還原當天狀況
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

麗豐-KY股東會通過配息13元　下半年營運拚互聯網導客、新產品行銷

獨家／國巨現金股利變動！每股配息15元「改成13.06元多」…關鍵原因曝光

理財YouTuber出招！讓你的振興三倍券效益超過3000元

中華電信攜手台灣微軟　打造AIoT智慧生態系

大立光5月營收38.66億元　年減23%「創3個月來新低」！客戶需求仍弱

群聯5月營收年增17%、累計營收成長30%！潘健成：USB隨身碟改善了人類生活

台指期漲99點　分析師：下周有望再衝高、注意漲多回檔

宏達電5月營收3.97億元　月增33.5%

Slack與亞馬遜合作　聯手對抗微軟團隊

杏一前5月營收成長11.27%　6月將衝刺年中慶業績

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

麗豐-KY股東會通過配息13元　下半年營運拚互聯網導客、新產品行銷

獨家／國巨現金股利變動！每股配息15元「改成13.06元多」…關鍵原因曝光

理財YouTuber出招！讓你的振興三倍券效益超過3000元

中華電信攜手台灣微軟　打造AIoT智慧生態系

大立光5月營收38.66億元　年減23%「創3個月來新低」！客戶需求仍弱

群聯5月營收年增17%、累計營收成長30%！潘健成：USB隨身碟改善了人類生活

台指期漲99點　分析師：下周有望再衝高、注意漲多回檔

宏達電5月營收3.97億元　月增33.5%

Slack與亞馬遜合作　聯手對抗微軟團隊

杏一前5月營收成長11.27%　6月將衝刺年中慶業績

除了世界環境日限定徽章可以拿之外 Apple Watch這2個app也超實用

承翰爸吐血驟逝！醫驚曝：醫學上很少見　「關鍵原因」機率增高

賈靜雯成DIOR台灣首位彩妝大使　發光蘋果肌都這樣做

CBA／北京首鋼復賽總教練出狀況？　雅尼斯可能不續約

新加坡擬研發「可攜式病毒追蹤器」　若成功將發給全國570萬人民

張立昂看淋浴戲嚇壞：鏡位拍太低了！　宋芸樺心動羞喊「從未有的感覺」

《秘密森林2》8月開播！讀劇本現場曝光　實力派演員助陣

穿5千元防曬褲！單車哥「巨無霸布丁雪糕get」　網秒生火：效果太驚人

廈大台研院成立「統一模擬實驗室」　大數據演算一國兩制台灣方案

在服飾店買褲子卻「堅持不試穿」 男子付錢的「可惡舉動」讓店家爆炸

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

財經熱門新聞

即／威力彩「頭獎號碼」出爐！靠你獨拿6.6億

影／味丹為腦癌女病患復刻停產素泡麵　愛心董座準備一箱今天送達

苗栗2死3傷車禍　美光證實為台中廠員工：盡可能提供協助

加油要快！下周油價估漲1.8元「九二汽油站回20元大關」

新制勞退滿15年　首批勞工6萬人可領月退

渣打：75%台灣人面臨財富缺口　退休金2622萬難過理想生活

明天罷韓投票勞工出勤薪資該怎麼算　勞動部回應了　

振興3倍券這樣用最划算！　專家：選「非實體券」有這3大優點

王品通過配發每股4.5元現金股利　振興三倍券加碼西堤搶頭香

3檔股票申購報酬高達45％！　謝金河：巨資回流、台股醞釀「大時代」

超越LINE Pay Money！街口支付用戶數破230萬

油箱快加滿！下周油價擬調漲1.8元「要多花一個便當錢」

房貸低利　薪轉戶可享最低1.38%

他在號子裡遇貴人　彰化農家漢變億元大戶

更多熱門

相關新聞

外資撤出中國？　陸商務部否認

外資撤出中國？　陸商務部否認

應對新冠肺炎疫情，包括美、日等國陸續推出新措施調整產業鏈，甚至幫助企業「撤出中國。」對此，中國大陸商務部4日發布24項支持湖北自貿區發展措施，以優化營商環境，並強調，「許多跨國公司正考慮在中國擴張產業鏈」，目前沒有外資撤離的情況。

台指期漲74點　分析師：多頭格局顯現、建議壓回時可找買點

台指期漲74點　分析師：多頭格局顯現、建議壓回時可找買點

3檔股票申購報酬高達45％！　謝金河：巨資回流、台股醞釀「大時代」

3檔股票申購報酬高達45％！　謝金河：巨資回流、台股醞釀「大時代」

台指期大漲176點　分析師：6月有望持續上漲、外資將有一波回補潮

台指期大漲176點　分析師：6月有望持續上漲、外資將有一波回補潮

台指期漲49點　分析師：美國暴動不影響、未來有望緩步走升

台指期漲49點　分析師：美國暴動不影響、未來有望緩步走升

關鍵字：

台指期分析外資法人

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

散發老人味？ 洗澡這2處別忘記搓

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面