台指期漲99點　分析師：下周有望再衝高、注意漲多回檔

▲台指期6月5日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（5）日開盤上漲41點，來到11,399點，開高後在早盤就衝破11400點，接著一路震盪走升，終場以11,457點作收，上漲99點，與現貨相較，逆價差22.4點。

展望後市，統一期貨投顧部分析師劉恆誌表示，這周台指期不斷上漲，其主要原因為最近疫情趨緩，各國開始陸續傳出要解封，台灣也可能會在周日就會宣布解除外出戴口罩的規定，且最近也可以觀察到先前沉寂已久的航空、觀光等相關類股都出現很高的漲勢，另外，跟疫苗有關的生技類、電子零組件等也在持續加持，因此本周的漲勢相對強勢。

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另外，劉恆誌也說，周間雖然一度傳出中美兩國之間會有衝突，所幸後來這件事情也沒被證實或擴大，因此市場認為目前中美之間還是還算緩和，也挹注了台股上漲的機會，而且最近中美貿易戰的情況也沒有再加劇，且疫情趨緩經濟逐步開放，也讓市場漸漸走強。

最後，劉恆誌也提醒，下周是否會再繼續往上推升，要先觀察周日台灣是否真的全面解封，以及美國暴動是否緩和，還有中美之間的關係是否有升溫，若台灣全面解封，美國暴動緩和，中美關係沒升溫那就有機會再度把台股推上高峰，不過也要注意可能會出現漲多回檔的情況，但回檔的話應該也不會跌破11000點。

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