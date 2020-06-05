群聯5月營收年增17%、累計營收成長30%！潘健成：USB隨身碟改善了人類生活

▲群聯董事長潘健成。（圖／記者謝婷婷攝）

記者楊絡懸／台北報導

快閃記憶體控制晶片商「群聯電子」（8299）5日公布2020年5月份營運結果，合併營收為39.05億元，年成長17%；而全年度累計至5月份營收達203.51億元，年增30%。群聯表示，雖然新冠肺炎（COVID-19）導致全球經濟活動放緩，不過群聯卻能有較同業亮眼的成績，顯示出「一石三鳥」（IP, NAND Controller, and NAND Module）策略持續發威，展現穩健體質。

群聯指出，與2019年同期比較，5月份SSD及eMMC控制晶片總出貨量成長近15%，而SSD整體控制晶片總出貨量成長將近6%，其中PCIe SSD控制晶片總出貨量仍維持270%的高成長，顯示消費者因高清解析畫質（4K、8K影像）及高速資料傳輸所帶動的高階儲存需求不斷上升。

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此外，相較穩定的高階嵌入式工規控制晶片應用市場，群聯年度累計總出貨量也維持53%的穩定成長，且工控產品對群聯整體營收占比持續上升，有助於降低市場波動對群聯營收及獲利的影響；而全年度累計前5月份記憶體總位元數（Total Bits）也保持23%的年增長率。

▲新冠肺炎（COVID-19）造成全球經濟趨緩，群聯卻能有較同業亮眼的成績。（圖／記者謝婷婷攝）

群聯董事長潘健成表示，嵌入式工控應用是群聯長期耕耘的市場，近期一個成功導入（Design-win）的例子是，醫療機構常有病患就診資料需要備份，或將診斷資料遞交給病患的需求，傳統的做法是將資料燒錄成光碟片（Optical Disk，例如CD光碟），然後遞交給病患，卻遇到了現今家庭已經逐漸沒有光碟機可以讀取光碟片的問題，因此NAND儲存產品就成了最佳的替代方案。

潘健成解釋，透過NAND儲存產品，如醫療用USB隨身碟，進而取代傳統的光碟片，不僅同樣可備份病患的就診紀錄，更讓患者可以方便於一般個人電腦讀取資料，「這是一個非常典型的『科技改善人類生活』的例子，而群聯就是秉持這樣的理念每天努力著，期望能透過群聯的技術，為大眾生活帶來改善。」

另一方面，群聯股東會通過2019年營業報告書及財務報表案、董事改選案、2019年盈餘分配案等。潘健成也於會中表示，與2018年比較，2019年全年度營收成長超過10%，達到446.93億元「歷史新高」，全年度EPS也創下歷史第三高，達23.05元，因此股東會決議通過現金股利每股配發13元。

股東會中決議通過選任第9屆董事名單，包含董事長潘健成、總經理歐陽志光、副總經理鄺宗宏、技術副總許智仁、創辦人楊俊勇、大股東日商鎧俠株式會社代表中井弘人、以及三位獨立董事王震緯、莊雯秋、黃育綸等共9人。

▲群聯董事長潘健成介紹群聯展望。（圖／記者謝婷婷攝）

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