杏一前5月營收成長11.27%　6月將衝刺年中慶業績

▲左起為杏一董事長陳麗如、總經理蔡德忠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

連鎖醫療用品通路龍頭杏一醫療（4175）今（5）日公告5月營收4.04億元，年減3.18%，主要是各大醫院因配合防疫政策，就診及探病人數減少，導致杏一院內門市業績受影響，但累計今年前5月營收達22.89億元，較去年同期成長11.27%。

杏一表示，今年已在5月27日舉辦股東會，通過去年財報與股利政策，會中通過配發現金股利3.6元，配發率76.6%，近五年每年穩定發放股利，股利配發率高達近8成，以發放現金股利為主，以今日收盤價76.5元計算，殖利率達4.7%。

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杏一指出，預期6月防疫逐步解禁，配合年中慶等銷售策略，將帶動整體營運恢復成長軌跡，而年中慶優惠活動將在門市及電商祭出「杏福滿額禮」、「杏福金週週抽」、「買1送1」、「銅板搶購」等，並設計針對成人、親子婦幼、銀髮族各族群做多項優惠方案，同時為因應夏日來臨，也提前推出夏季防曬、照護皮膚等商品，為上半年度業績做最後衝刺。

杏一強調，總體而言，杏一無畏疫情及經濟衰退沖擊，營收表現可圈可點，並持續擴大營運規模，並期望在6月畢業季大舉徵才，廣納專業醫護人才團隊，以專業的服務品質提升競爭力。

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