油價止跌回穩、疫情趨緩　台塑四寶5月營收終止連3降微幅反彈

▲台塑四寶公布5月最新營收狀況。（資料照／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台塑四寶（台塑、台化、台塑化、南亞）今（5）日公布5月營收，四大公司合計營收765.7億元，年減四成，但比4月微幅反彈1.4%，終結營收連三降。

台塑表示，5月合併營業額134億5,546萬元，和2020年4月比較，減少12億9,661萬元，比4月衰退8.8％，銷售價、量都衰退。主要受到今年受新冠肺炎疫情蔓延，各國封城鎖國，及油價崩跌影響，市場需求大幅萎縮，客戶採購保守，本公司部分產品降產因應，因此2020年5月PVC、AN及MTBE銷售量，合計比去年同期減少4.2萬噸，影響營業額減少11.9億元。另外，今年5月台塑工業美國公司新建HDPE廠銷售量2.3萬噸，影響營業額比去年同期增加4.2億元。

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南亞指出，5月營收194.18億元，年減21.6%，也比4月再減少4.8%。主要是新冠肺炎疫情持續影響全球經濟活動，終端需求趨緩，南亞各項產品銷售量、價都受到影響。

台化則表示，5月營收比4月減少1.2億元，衰退0.7％，其中售量差減少10.1億元，售價差增加8.9億元。主要5月麥寮廠區安排ARO-3廠、SM廠、PTA廠定檢，PX、SM、PTA產銷量減少，及萃餘油回售台塑化減少，合計影響6.7億元。另外，在解封與減產下，油價上漲帶動石化行情，尤其防疫、小家電產品需求，刺激苯酚、丙酮、ABS、PP等價格上揚。僅聚酯紡纖產品因零售市場動能尚未恢復，客戶庫存尚待去化，價格仍呈弱勢。

台塑化說，5月營收256.85億元，較去年同期大幅衰退55.9%，但比起4月的低點彈升15.9%，是四寶中唯一5月營收比4月成長的公司。主要因為4月國際油價暴跌，甚至一度出現史上首見的負油價，隨後5月油價緩步墊高，導致台塑化成為台塑四寶唯一正成長公司。



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