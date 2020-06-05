花蓮養雞場未達共識　卜蜂宣佈建廠計劃喊卡

▲卜蜂養雞場進駐花蓮，當地村民擔心破壞環境及水源，發起抗議表達訴求。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片，下同）

記者林淑慧／台北報導

卜蜂企業計畫在花蓮壽豐、鳳林及光復等鄉鎮興建養雞場，居民強烈反彈，卜蜂企業今(5)日發佈重大訊息公告表示，鑒於目前花蓮鄉親對本公司於花蓮設場一事有疑慮，為避免爭議擴大，因此在沒有與鄉親達成共識前，將暫停相關建場計畫。

反卜蜂光復自救會上月30日集結近千人抗議，部落頭目、長老教會牧師都出席，拒絕卜蜂汙染家園，這也是近期第3場抗議活動。花蓮縣長徐榛蔚表示，應給業者說明機會，若無共識才會撤照；卜蜂預計於6月13日辦公開說明會。

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▲卜蜂養雞場進駐花蓮，當地村民擔心破壞環境及水源，發起抗議表達訴求。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

反卜蜂光復自救會、鳳林自救會、長老教會及在地居民30日在光豐農會前廣場集結，拒絕卜蜂在花蓮設置養雞場，現場民眾高喊「反卜蜂、救馬佛」、「卜蜂滾蛋」，表達不滿。光復鄉馬佛部落頭目陳榮德表示，養雞場預定地距部落僅300公尺，擔心會汙染部落。

花蓮縣長徐榛蔚日前出席消防局新建「高級救護隊暨光復分隊」開工動土典禮時，再次說明立場，卜蜂申請皆依法依規，「從鄉公所到縣府都沒違法」，應給業者說明的機會。她還強調，「不是幫業者說話」，而是要保障業者興建的合法性。



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