挪威北部土地震後鬆動　短短60秒整塊連同房屋沉入海中

▲影片取自youtube，如遭刪除請見諒。

實習記者周依儒／綜合報導

挪威北部的阿爾塔市3日（周三）下午4點發生地震，沒想到震後沒幾分鐘，靠岸一塊約800平方公尺（約242坪）面積的土地突然鬆動，連帶上面的8棟房子直接滑入海中，幸好沒有任何人死亡，只有一人被直升機救出、一隻小狗自己游回岸上。

▲挪威北部發生土地坍塌，整塊土地流入海中。（圖／美聯社）



根據CNN報導，從當地居民貝克比（Jan Egil Bakkeby）提供的影片中可以看到，整塊土地毫無預兆的突然分離，然後向海的方向滑動，不到一分鐘的時間，整片土地連同上面的建築、樹木和公路都沉入海中。一共有8棟建築物，其中4棟則是當地居民的周末渡假小屋，因此平日沒什麼人。

貝克比表示，他昨天和妻子就有發現地面上有一道裂痕，當時就已經覺得非常奇怪，沒想到隔天就發生這種事，且事發當下他正在烤吐司，但突然聽到怪聲，又馬上看到窗戶外的電線杆已經開始冒煙，因此趕緊從屋內跑到高處，才逃過一劫。

▲分離的土地。（圖／美聯社）



挪威水資源和能源局的工程師安德爾斯（Anders Bjordal）表示，他們在事發後接獲通報就立刻趕往現場，測量出的坍塌地面共長2,133英尺（約150公尺）、492英尺（約650公尺），所幸沒有人傷亡，但阿爾塔市從來沒發生過這樣的狀況，且通常這樣規模的土石流很少會發生在挪威，頂多1、2年一次，因此他們下周會帶領其他官員一起進行土壤檢測。