台灣領先歐美！疫情下重啟經濟　與紐澳越南日韓並列全球前段班

▲評比分為4個象限，台灣被列在第1象限，復原狀況良好，算是41個經濟體裡的前段班。（圖／記者張一中攝）

文／中央社溫哥華4日綜合外電報導

2019冠狀病毒疾病席捲全球，考驗各國防疫與重啟經濟的能力。一項針對41個主要經濟體的調查顯示，台灣在染病復原與社會活動兩項指標表現出色，經濟恢復程度領先歐美大國。

加拿大網路發行公司Visual Capitalist整理41個主要經濟體的社會活動率與2019冠狀病毒疾病（COVID-19）復原率，做成視覺圖表，上週發布一篇「復原之路：哪些經濟體正在重啟？」的文章。

文章說明，社會活動率指標（Mobility Index）將人們在工作場所周邊活動與住宅周邊活動相減，評估人們的活動趨勢，活動率愈高，意味經濟活動愈多。

上述計算所需數據取自科技公司谷歌（Google）的「疫情社區活動通報」（COVID-19 Community Mobility Reports）；這項通報是無記名的個人活動史數據彙整。由於中國國內禁止Google營運，因此未列入評比。

▲加拿大網路發行公司Visual Capitalist整理41個主要經濟體的社會活動率與新冠肺炎復原率。（圖／翻攝自Visual Capitalist網頁）

疫情復原率（COVID-19 Recovery Rate）則是將國家地區的病癒人數與確診總數相除，呈現當地疫情復原狀況。數據取自病例數追蹤網站CoronaTracker，裡面的資料來自世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制暨預防中心（CDC）等多個全球或政府資料庫。

評比分為4個象限。第1象限為高活動、高復原，即復原狀況良好，以致社會能解封，人們穩定復工；台灣、越南、日、韓、香港與紐澳等國都在這個象限，算是41個經濟體裡的前段班，台越更因兩項指標都是正數而在前段班名列前茅。

第2象限為高活動、低復原，即一些國家就算疫情復原狀況不理想，仍開始鬆綁，可能導致未來病例數激增；希臘、巴西、波蘭都在此區。

第3象限為低活動、低復原，即人民大多謹慎居家，政府持續與疫情搏鬥；美、英、法、荷、瑞典、菲律賓、印度等國在此區。

第4象限為低活動、高復原，這類國家打安全牌，想待全體人民康復後再重啟經濟；德、西、義、加、丹麥、芬蘭與新加坡等屬之。

文章末尾指出，要留意的是，第2波疫情很可能打亂各國重啟經濟的計畫，由於各國須同時考量衛生風險與經濟活動，疫情後的經濟復甦之路並無標準答案。

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